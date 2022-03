FC Nantes : Jean-Charles Castelletto prolonge officiellement son contrat jusqu'en 2026

C'était un secret de polichinelle. C'est désormais officiel. Titulaire indéboulonnable en défense centrale depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes, l'international camerounais Jean-Charles Castelletto a décidé de poursuivre l'aventure avec les Canaris jusqu'en 2026. Le club l'annonce officiellement, ce jeudi dans un communiqué. Après Nicolas Pallois, il y a quelques semaines, il est le deuxième défenseur à prolonger son contrat avec la Maison jaune.

Une dizaine de joueurs en fin de contrat en juin

Ses débuts avaient été délicats. La suite s'est avérée bien plus réjouissante pour celui qui a terminé troisième avec sa sélection, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Recruté libre en provenance du Stade Brestois au printemps 2020 par l'entraîneur de l'époque, Christian Gourcuff, le défenseur de 27 ans a mis plusieurs mois à convaincre qu'il était un titulaire indiscutable. Après avoir alterné le banc et les pelouses de Ligue 1 lors de ses six premiers mois avec les Jaunes, Jean-Charles Castelletto s'est définitivement installé aux côtés de Nicolas Pallois à l'hiver dernier. Pour ne plus en sortir.

Alors qu'une dizaine de joueurs arrivent à la fin de leur bail au printemps prochain, parmi lesquels Fabio, Kalifa Coulibaly ou encore Roli Pereira De Sa, la direction de l'octuple champion de France a décidé de blinder son numéro 23 avec un contrat longue durée. Ayant déjà pris part à 48 rencontres avec le FC Nantes, dont 45 rien qu'en Ligue 1, pour 2 buts, l'ex-joueur du Red Star, Auxerre et Mouscron, en Belgique, est désormais lié avec les Canaris pour les quatre prochaines années et aura 31 ans s'il va au bout de son contrat.