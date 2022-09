FC Nantes : Jean-Charles Verdalle, un speaker qui a "hâte de kiffer" la Coupe d'Europe à la Beaujoire

Speaker du FC Nantes depuis cinq ans, Jean-Charles Verdalle s'apprête à goûter à la fièvre du jeudi soir à la Beaujoire, synonyme de Ligue Europa. Entre découverte d'un nouveau protocole, annonces en anglais et excitation, portrait d'un amoureux des Jaunes "qui se pince à chaque match et qui kiffe".

Des tribunes à la pelouse, toujours à donner de la voix. Cinq ans après après avoir pris la succession de l'historique Yannick Bigaud comme speaker du FC Nantes, Jean-Charles Verdalle s'apprête, ce jeudi soir, à découvrir la magie des soirées européennes à la Beaujoire. "J'ai vraiment hâte d'y être", confie l'homme de 38 ans, excité comme un gamin. Qui a certes grandi depuis le début des années 2000 où, en tribune, il encourageait la bande à Mickael Landreau face à Manchester United et au Bayern Munich. Mais qui rêve toujours les yeux grands ouverts. "Je me pince à chaque match mais là c'est un vrai kiff, savoure ce chef d'entreprise, dans la vie de tous les jours. Ca va être un vrai kiff !" Portrait.

Une répétition générale la veille pour être parfaitement au point

Le style est singulier. Il plaît ou il ne plaît pas mais il ne laisse pas indifférent. "Il y a toujours des choses à améliorer", concède d'ailleurs Jean-Charles Verdalle qui se considère comme "un privilégié" lorsqu'il est sur le bord de la pelouse. Gros bosseur, le trentenaire qui affiche un look chemise, lunettes rondes et barbe de trois jours a découvert, ces derniers jours, le protocole de l'Europa Ligue. "C'est encore autre chose après avoir connu la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, détaille-t-il. Il va falloir que je parle anglais aussi mais pour ce qui est du grec, il ne faudra pas compter sur moi. Pas cette fois du moins !"

Je pense qu'on va être un peu tous stressé parce qu'on a envie de bien faire.

Novice pour ce qui est des compétitions européennes, Jean-Charles Verdalle a participé aux répétitions, organisées ce mercredi, dans l'enceinte nantaise, où ont notamment été installés des panneaux dédiés à la Ligue Europa. "La pression sur cette rencontre-là va être différente car c'est le premier match européen pour moi, pour beaucoup de supporters aussi, souffle ce père de deux enfants. Je pense qu'on va être un peu tous stressé parce qu'on a envie de bien faire. Après, pour ce qui me concerne, la préparation du match ne change pas par rapport à d'habitude." Du moins presque pas.

Bien prononcer le nom des joueurs grecs, un sacré défi !

Fan des Jaune et Vert, cela va sans dire, mais également de foot en général, Jean-Charles Verdalle n'a habituellement aucun problème lorsqu'il s'agit de lister les joueurs adverses, au micro, lors des compositions d'équipes. "Par contre là, l'Olympiakos, à part Mathieu Valbuena et Abdoulaye Dabo, je n'en connais pas d'autre, s'esclaffe le speaker. Il va falloir que j'apprenne leur nom et aussi à bien les orthographier et les prononcer. Je mets un point d'honneur à bien les prononcer, par respect pour eux." Et avec les Konstantínos Tzolákis, Panayiótis Rétsos ou encore Sokratis Papastathopoulos, inutile de dire que la tâche s'annonce périlleuse.

Sur ce premier match, il va y avoir une bataille de supporters, ça va être le feu dans le stade.

L'atmosphère, elle, promet d'être incroyable dans une antre à guichets fermés. "Ca va être des matches avec des grosses ambiances, s'impatiente le supporter qu'il est. En plus, sur ce premier match, il va y avoir une bataille de supporters, ça va être le feu dans le stade." Des moments qu'il n'imaginait pas un jour vivre. "Je commençais même à me dire que j'étais un peu le chat noir, ironise Jean-Charles Verdalle. Ma première saison, il y a malheureusement le décès d'Emiliano, puis le mouvement des gilets jaunes avec des matches reportés. Après, il y a eu le Covid, les matches à huis-clos la saison suivante, puis celle où on se sauve in extremis en barrages. Et enfin, j'ai envie de dire, la saison passée avec un beau parcours en championnat, des affiches incroyables et bien sûr cette victoire en Coupe de France." À cette occasion, le speaker était monté au Stade de France pour scander le nom des Canaris. Cette fois, il monte dans le train de l'Europe qui fait escale à la Beaujoire.