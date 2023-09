FC Nantes – Jean-Kévin Duverne : "La concurrence ne me fait pas peur"

Le style est décontracté. Dernier arrivé du mercato du FC Nantes , le défenseur Jean-Kevin Duverne a confié pour la première fois les raisons de son arrivée sur les bords de l'Erdre, ce vendredi, deux semaines après avoir signé un bail de quatre ans avec le FC Nantes. Après un long contrat à Brest, l'homme aux dreadlocks, aussi à l'aise dans une défense à trois qu'au poste de latéral gauche, a fait part de ses envies de s'imposer à un poste aujourd'hui occupé par Quentin Merlin.

"J’ai été agréablement surpris par Jean-Kévin et son professionnalisme, glisse son nouvel entraîneur, Pierre Aristouy. Il lui faudra un peu de temps pour être compétitif sur la durée d’une rencontre, mais il va nous apporter." Entretien avec le nouveau numéro deux des Canaris.

"J’avais des touches en France et même à l’étranger"

Pourquoi avez-vous choisi le FC Nantes, cet été ?

Pour le staff et parce que je connaissais un peu de monde comme Jean-Charles Castelletto, Ronaël Pierre-Gabriel et un peu Marcus Coco. Franchement, je n’ai pas été surpris pas mon choix. L’ambiance est bonne et je suis content d’être là.

Pourquoi n’avez-vous pas continué l’aventure avec le Stade Brestois ?

Brest m’a fait une offre de prolongation. J’étais en pourparlers avec eux mais mon choix était de partir pour vivre une autre aventure. J’étais super bien à Brest mais, personnellement, il me fallait un autre souffle. Il fallait que je franchisse une étape, je voulais me lancer un nouveau défi. Dans ma tête, il fallait que j’aille voir ailleurs et que j’aille chercher d’autres objectifs.

Comment avez-vous vécu cet été, où vous étiez sans club ?

Je n’ai vraiment pas du tout été stressé. J’ai bien géré ce moment. J’avais des touches en France et même à l’étranger mais j’ai refusé et quand Nantes est arrivé, j’ai bien réfléchi avec mes agents, ma famille, j’ai beaucoup parlé avec le coach et j’ai estimé que c’était la bonne destination pour moi. En attendant, je me suis entraîné avec mon préparateur physique sur Paris.

Quelle image aviez-vous du FC Nantes avant de vous engager quatre saisons avec le FC Nantes ?

Le stade déjà. Le club aussi. C’est un club historique et parfois, quand on te fait une telle proposition, il ne faut pas hésiter, il faut y aller direct.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Je suis prêt. Après, ça sera au coach de décider. Il ne me manquait que le collectif mais c’est bon. La trêve m’a fait du bien, ça m’a permis de pousser un peu plus sur les entrainements. J’ai envie d’être performant et ça passe d’abord par être bon en défense, face à mes vis-à-vis.

Comment voyez-vous la concurrence avec Quentin Merlin à gauche ?

Très bien. La concurrence ne me fait pas peur, elle ne peut qu’être que bénéfique. On va se tirer vers le haut et si je peux faire ma place, je ne vais pas hésiter. Je suis venu pour jouer.

Êtes-vous inquiet par le début de saison du FC Nantes ?

Non pas du tout. Les joueurs sont de très bonne qualité et je ne m’en fais pas. Quand il y aura le déclic, ça ira tout seul. J’ai déjà vécu ça, souvent même. Mais ça va très vite dans le foot et quand tu sors de cette spirale négative, c’est vraiment cool.

Quel regard portez-vous sur le prochain déplacement des Canaris, à Clermont ?

Les deux derniers matches étaient vraiment intéressants mais là, ça va être un match très très compliqué face à Clermont. Ils veulent se relancer et nous, on n’a pas le droit de se louper. On doit rester dans la continuité de ce que l’on a fait jusqu’à présent pour lancer notre saison. On va essayer de tout prendre.