FC Nantes - Jean-Marc Chanelet : "Le club a du mal à exister car il n'y a pas de stratégie"

13 mois et puis s'en va. Revenu à la Jonelière dans les premiers jours de janvier 2019 aux côtés de Chérif Oudjani, l'ex-défenseur de 52 ans Jean-Marc Chanelet avait été missionné par Coach Vahid afin de rebâtir une cellule de recrutement. Mais comme souvent au FC Nantes, l'aventure a tourné court. Pour le double vainqueur de la Coupe de France 1999 et 2000, c'était le moment "de retourner dans la région lyonnaise". Dans l'attente d'un nouveau défi dans la peau de recruteur de club, l'ancien Gone sera devant sa télévision, ce dimanche soir, pour ne rater aucune miette de ce "match à gros enjeux" entre ses deux anciens clubs. Et il ne cache pas son inquiétude concernant l'octuple champion de France.

"A Nantes, il n'y a pas de continuité dans le projet"

Regarderez-vous ce match entre vos deux anciennes équipes avec un œil particulier ?

Je le regarderai sans aucun doute. La situation de Nantes est préoccupante et il faudrait que le club arrive à se sauver, c'est ce que je lui souhaite. Pour moi qui ai porté les deux maillots, c'est un match à enjeux puisque Nantes joue pour sauver sa peau et Lyon essaye de récupérer une troisième place qualificative pour la Ligue des Champions. L'équipe qui perdra, elle perdra gros. Je le regarderai avec un œil neutre mais c'est vrai que si Nantes venait à perdre, ça m'attristerait pour le club. En cas de nouveau faux pas, ça deviendrait très difficile ne serait-ce que pour attraper la place de barragiste.

Craignez-vous pour la survie du FC Nantes en Ligue 1 ?

Quand on voit le classement aujourd'hui, on peut être inquiet. Mathématiquement ils peuvent encore se sauver. Il y a une certaine inquiétude, c'est mon discours d'observateur mais si j'étais entraîneur je rassurerais mes joueurs et je leur dirai : "Les gars, il y a encore un certain nombre de matchs, il y a des points à prendre". Mais ça, ça passe forcément pas un bon résultat contre Lyon.

A quoi attribuez-vous ces mauvais résultats qui placent les Canaris à l'avant-dernière place du championnat ?

Dans ce sport-là, de plus en plus, on veut des résultats rapidement. Dès lors qu'un entraîneur n'a pas de résultat sur un trimestre on remet en cause ses compétences et on en change. Je vais prendre un exemple : une année [lors de la saison 1996/1997, ndlr], avec Coco Suaudeau on n'avait pas de bons résultats jusqu'au mois d'octobre et on était dans les trois derniers. On se demandait alors s'il fallait créer un choc en ne gardant pas l'historique Coco Suaudeau. Finalement, la décision avait été prise de le garder. On a enchaîné un premier match avec l'apparition de Mickaël Landreau [contre le SC Bastia, le 2 octobre 1996] et on est resté invaincu jusqu'à la fin de saison où on a terminé dans les trois premiers. Aujourd'hui, le problème est qu'on ne laisse pas assez de temps à l'entraîneur, au risque de détruire quelque chose qui peut-être était en train de se mettre en place et il faut rebâtir avec quelqu'un d'autre qui a une vision un petit peu différente et qui va opérer certains changements qui vont peut-être déstabiliser le groupe. A Nantes, on pourrait dire qu'il n'y a pas de continuité dans le projet et on se rend compte que le club n'avance pas réellement.

Le défenseur Jean-Marc Chanelet (à gauche), aux prises avec le Bastiais Pierre-Yves André en 1999, a disputé 211 matchs de première division avec les Canaris et Lyon. © AFP - Franck Perry

"Des erreurs ont été commises"

L'instabilité qui touche la cellule de recrutement est-elle un symbole de cette absence de continuité ?

Par exemple. Elle a une importance dans un club car elle ne doit pas être modifiée en fonction d'un entraîneur. Elle doit être indépendante et servir à être force de proposition. Or à Nantes, il n'y a pas de cellule. On en crée une parce-que tel entraîneur en veut une. Cet entraîneur n'est pas gardé au bout d'un an et demi, on détruit la cellule, un autre entraîneur arrive, on en reconstruit une. Toutes ces choses-là font que ça crée un dysfonctionnement. Il n'y a pas de directeur sportif non plus qui parvienne à mener à bien une politique sportive de club en se projetant avec les valeurs sûres du centre de formation. Il n'y a pas de stratégie et on se rend compte aujourd'hui que le club à du mal à exister et à assurer une certaine pérennité.

Gardez-vous un souvenir amer de votre retour à Nantes en tant que recruteur ?

Je n'ai pas d'amertume. Je suis content de mon passage et du travail fait avec Chérif Oudjani pour Philippe Mao mais il manque quelque chose. Regardez Olivier Monterrubio et William Ayache, ils avaient fait un très bon travail [entre l'été 2014 et décembre 2016, ndlr]. Ils avaient amené des joueurs intéressants ensuite revendus comme Diego Carlos. Ça avait permis au club de générer des bénéfices. Mais cette cellule, qui était bonne, avait été dissoute, et après il n'y en avait pas eu pendant un certain temps. Du coup comment on recrute après ? Par le biais des agents ? Mais les agents ne sont pas des directeurs sportifs ou des recruteurs qui travaillent dans l’intérêt d'un club. Ces dysfonctionnements-là font qu'actuellement on change des joueurs, on en reprend. Mais par quel biais ? Est-ce que c'est forcément adapté à ? Si on juge par les résultats, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas.

Avec Lyon, le défenseur Jean-Marc Chanelet (à gauche) a remporté deux titres de champion de France en 2002 et 2003 et remporté la Coupe de la Ligue en 2001. © AFP - Philippe Merle

Ces problèmes-là sont-ils à imputer au président du club, Waldemar Kita ?

Le président et son fils sont les propriétaires du club. Ils ont mis beaucoup d'argent donc ils sont en droit de gérer le club comme ils le veulent. Après, c'est au travers des résultats qu'on voit si la gestion est bonne ou pas. Si aujourd'hui on se retrouve à jouer le maintien, cela veut dire que des erreurs ont été commises. Ce n'est pas un jugement, seulement un constat étayé par des faits. Il y a des choses qui n'ont pas été faites pour amener un plus pour que le club se pérennise dans les dix premiers.

Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut du changement à la tête des Canaris ?

Je parlerais plutôt de changement dans la manière de gérer le sportif. Que ce soit avec Monsieur Kita ou un autre. Qu'il y ait une politique. Dans tous les clubs qui tournent, il y a un président, un directeur administratif et un directeur sportif avec une politique commune qui est définie, une cellule de recrutement et tout un travail qui est fait en relation avec la formation. Là, il manque peut-être d'un petit peu de cohésion et il manque des personnes à certains postes.