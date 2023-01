Diamant à l’oreille, sourire aux lèvres, João Victor débarque au FC Nantes avec l’ambition d’impulser un nouvel élan à sa jeune carrière. Barré à Benfica, le défenseur arrivé mardi soir à la Jonelière aspire désormais à "accumuler du temps de jeu" alors qu'il n'est plus apparu en match officiel depuis novembre. "Nantes, c’est ma décision avec mes agents, confie-t-il aux côtés d’Andrei Girotto qui a assuré la traduction pour les journalistes. Je voulais rester en Europe. Plusieurs clubs turcs, espagnols et brésiliens m’ont contacté, mais j’ai été intéressé par le projet que m’a proposé Nantes même si je ne connaissais pas beaucoup le club avant qu'il ne me contacte." Un pari à un poste "où il était vital de recruter", assure Antoine Kombouaré.

Kombouaré aurait aimé un prêt avec option d’achat

Dès son premier entraînement, mercredi matin, l’entraîneur des Jaunes a été rapidement rassuré par l’état physique de la troisième recrue du mercato hivernal. "De toute façon, on avait eu toutes ses données GPS de Benfica, dévoile le Kanak. C’est un garçon qui est prêt à jouer." Privé de Nicolas Pallois et Quentin Merlin, blessés, et de Jean-Charles Castelletto qui sera suspendu mercredi contre Marseille, le technicien des Jaunes pourrait même envisager de le lancer en Ligue 1, dès dimanche après-midi, au stade Gabriel-Montpied.

"Il vient parce qu’on est dans une situation difficile en défense et que je ne veux pas mettre en danger les jeunes même si je connais leurs qualités", admet Antoine Kombouaré. Recruté pour la bagatelle de 10 millions d’euros par Benfica, le joueur de 24 ans dont les principales qualités sont "la vitesse, la sortie du ballon et la qualité de passe" explique se sentir le plus à l'aise dans une défense à trois "tout en étant aussi capable aussi de jouer dans un système à quatre défenseurs" de son propre aveu. Une aubaine pour l’entraîneur nantais qui aurait néanmoins "aimé un prêt avec option d’achat pour le joueur mais ce n’était pas possible". Reste maintenant à savoir si João Victor est capable de supporter la cadence infernale qui attend les Canaris dans les prochaines semaines.