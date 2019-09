FC Nantes : Joris Kayembe, le joueur que l'on attendait plus

On l'avait presque oublié. Joris Kayembe n'est plus apparu en Ligue 1 avec le FC Nantes depuis plus d'un an et demi. Le milieu de terrain a depuis enchaîné les gros pépins physiques. Jusqu'à ce début de saison où il vient d’enchaîner pour la première fois depuis bien longtemps deux rencontres.

Nantes, France

Il était l'un des grands espoirs de la sélection belge. Joris Kayembe, 25 ans depuis le mois d’août, n'est plus apparu sur une pelouse de Ligue 1 depuis le 4 mars 2018 contre l'Olympique de Marseille (1-1). Depuis, l'ancien joueur du FC Porto a joué de malchance. Victime de deux ruptures des ligaments croisés - trois depuis le début de sa carrière - le milieu gauche a plus souvent foulé le sol de l'infirmerie du FC Nantes que les terrains de la Jonelière. Jusqu'à ces dernières semaines. Remis de ses blessures et bien décidé à reprendre le fil d'une carrière jusque là chaotique, l'ancien international espoir vient d’enchaîner deux rencontres. Dont une avec l'équipe première, lors du match amical perdu (1-0) contre Caen, le 5 septembre dernier.

"Je suis de retour"

Lorsque les quelque 200 supporters présents au stade Marcel Saupin, le 30 août dernier, ont vu le nom de Joris Kayembe parmi les titulaires, certains ont pu être surpris. Et pourtant, le milieu gauche a disputé 74 minutes avant de céder sa place à Abdoulaye Dabo. La raison ? "Le staff professionnel souhaitait qu'il retrouve la compétition, explique Pierre Aristouy, l’entraîneur de la réserve du FC Nantes. Je l'ai trouvé plutôt bien et à l'aise [...] On a réussi à le remettre à un niveau athlétique intéressant. C'est un bon joueur de football, on le sait, sinon il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'était une première intéressante."

Les courses étaient intéressantes, les prises de balle aussi même si le Belge aurait parfois pu lâcher le ballon un peu plus rapidement. Mais l'important était ailleurs, ce vendredi là. Joris Kayembe a joué un match officiel et son corps a tenu bon. "Ça fait du bien de jouer après autant de temps, confie le principal intéressé. J'ai eu de bonnes sensations. J'ai retrouvé le terrain, les supporters. Les gens sont aussi heureux de me retrouver, je pense. Ils m'ont envoyé pas mal de messages. Je suis bien physiquement, maintenant j'attendrai ma chance pour pouvoir jouer mais je suis de retour."

Revenu à l'entrainement avec le groupe professionnel depuis une dizaine de jours, le milieu de 25 ans a même eu l'opportunité de se montrer auprès de Christian Gourcuff. Le technicien breton a profité de la trêve internationale et de la rencontre amicale perdue face à Caen pour observer sa dernière "recrue". Il a disputé une trentaine de minutes au stade Michel d'Ornano et espère désormais pouvoir goûter à nouveau au plaisir d'évoluer en Ligue 1. Mais il sait aussi que la concurrence sera rude. A commencer par celle de Moses Simon, buteur et passeur pour ses deux premiers matchs avec le FC Nantes.