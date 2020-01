FC Nantes : Joris Kayembe vers Charleroi, Christian Gourcuff comprend

Autorisé à sécher l'entrainement, ce jeudi matin, le milieu gauche du FC Nantes, Joris Kayembe, pourrait quitter les Canaris dans les jours à venir et rejoindre le club belge de Charleroi. Un choix qui a semble-t-il été accepté par l’entraîneur des Jaunes et Verts, Christian Gourcuff.

L'avenir de Joris Kayembe s'inscrit en pointillés sur les bords de l'Erdre. Lié avec le FC Nantes jusqu'en 2021, le milieu gauche belge est en discussion avec le Royal Charleroi Sporting Club, deuxième de Jupiler Pro League. Dans ce dossier, son actuel entraîneur, Christian Gourcuff, ne s'opposerait pas au départ de l'ancien espoir des Diables Rouges, qu'il n'a jamais utilisé en compétition officielle.

Vers un transfert définitif ?

"Je comprends que les joueurs qui ne jouent pas aspirent à jouer, confie le technicien des Jaunes et Verts, Christian Gourcuff. Même si on ne joue pas la saison à onze, on prend en compte les joueurs qui n'ont pas d'ouvertures." Par ces mots, l'ancien Merlu semble clairement ouvrir la porte à un départ du joueur arrivé gratuitement du FC Porto en juillet 2017, après la signature de Sergio Conceiçao sur le banc du club portugais.

Depuis son arrivée au FC Nantes, Joris Kayembe a disputé 87 minutes en Ligue 1.

Victime de trois ruptures des ligaments croisés, dont deux sur les bords de l'Erdre, Joris Kayembe avait fait son retour sur les terrains avec la réserve en fin d'année dernière avant d'être appelé plusieurs fois dans le groupe nantais. Titulaire à une seule reprise en championnat lors de sa première saison, le joueur de 25 ans pourrait être transféré définitivement en Belgique. Pour faire aboutir ce dossier, la direction nantaise peut compter sur ses liens avec l'agent de footballeurs, Mogi Bayat, dont le petit-frère Mehdi, n'est autre que l'administrateur délégué du club de Charleroi.