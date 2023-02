FC Nantes-Juventus : ambiance de folie à La Beaujoire malgré la défaite

C'est sans doute l'une des plus belles affiches à la Beaujoire depuis de nombreuses années : le FC Nantes accueillait ce jeudi soir la grande Juventus Turin pour un 16e de finale "retour" de la Ligue Europa. Les Canaris ont réussi à faire un nul un partout sur la pelouse de Turin il y a huit jours . Mais ce soir, les Nantais se sont inclinés 3-0.

La rencontre s'est jouée à guichet fermé, quelque 34.000 personnes et dans une magnifique ambiance avec des supporteurs qui ont souvent donné de la voix. "On entendait que les Nantais à Turin et à Nantes, on n'a pas entendu les Turinois", faisait remarquer Corentin à la fin de la rencontre. "Merci aux joueurs et à l'entraîneur de nous avoir fait rêver", poursuit Alexandre. Les joueurs ont longuement salué leurs supporteurs à la fin de la rencontre.

Le magnifique tifo nantais à l'entrée des joueurs sur la pelouse. - Céline Loizeau

Tribunes pleines à la Beaujoire. © Radio France - Céline Loizeau

Deuxième période : à la reprise 2-0 en faveur de Turin mais les supporteurs nantais ne lâchent pas les Canaris. © Radio France - Céline Loizeau

Au coup de sifflet final, les joueurs nantais sont allés vers leurs supporteurs pour les remercier © Radio France - Céline Loizeau

Quelques supporteurs heureux d'assister à ce match

Parmi les quelque 34.000 personnes au stade : Alexandre, 40 ans, et sa mamie Andrée, qui file sur ses 90 ans. © Radio France - Céline Loizeau

Laurence et Christelle, venues bien équipées pour braver le froid et la pluie. Bonnet, écharpe et plaid aux couleurs du FC Nantes. © Radio France - Céline Loizeau

Florian et Shyrel avec l'écharpe collector de la rencontre. © Radio France - Céline Loizeau

Le premier match d'Ali à la Beaujoire, c'était en avril 1996 : la demi-finale de Ligue des Champions face à Turin. © Radio France - Céline Loizeau

