FC Nantes - Juventus Turin : "Ça peut le faire" pour Antoine Thollé qui a commenté 600 matchs des Canaris

A la veille de la rencontre FC Nantes - Juventus Turin en 16e de finale retour de la Ligue Europa, Antoine Thollé croit en l'exploit des canaris à La Beaujoire, ce jeudi soir. "Ça peut le faire. Ce n'est pas la Juve de 96" explique l'ancien journaliste de France Bleu Loire Océan. Quand on lui fait remarquer que ce n'est pas non plus le FC Nantes de 1996, Antoine Thollé, qui a commenté 600 matchs du FC Nantes, répond : "Ce n'est pas le FC Nantes de 1996, mais il y a un mec qui s'appelle Antoine Kombouaré, (ndlr : l'entraineur) qui a dans la tête pas mal d'idées et qui met en place des choses intéressantes. Il est capable de nous sortir un truc du chapeau et ça peut le faire. C'est 50/50. Moi, je crois qu'ils peuvent le faire".

ⓘ Publicité