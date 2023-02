FC Nantes-Juventus : une pléiade de stars dont Deschamps à la Beaujoire

La fête s'annonce belle ce jeudi au stade de la Beaujoire. Le FC Nantes reçoit la Juventus Turin pour le 16e de finale retour de la Ligue Europa. D'abord car les Nantais ont encore des chances de se qualifier après leur match nul un partout en Italie, jeudi dernier.

Mais également car le club, présidé par Waldemar Kita, a décidé d'inviter d'anciens joueurs et entraîneurs présents pour "l’une des plus belles pages du club en Coupe d’Europe", en l'occurrence la demi-finale "retour" de Ligue des Champions, entre le FC Nantes et la Juve, jouée le 17 avril 1996. Les Canaris l'avaient emporté 3-2 sur leur pelouse, mais avaient été éliminés puisque battus 2-0 en Italie.

Deschamps, Eo, Makélé, Decroix, Suaudeau, etc

Parmi les joueurs invités et qui ont répondu "oui", il y a Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'Equipe de France, formé à Nantes et sur la pelouse avec le maillot des Bianconeri ce soir d'avril 1996. Il y aura aussi celui qui entraînait Nantes à l'époque, Jean-Claude Suaudeau.

Le gardien Dominique Cassagrande sera aussi présent, tout comme Eddy Capron, Eric Decroix, Jocelyn Gouvennec, David Marraud, Nicolas Ouédec, Bruno Carrotti, Claude Makélélé, Roman Kosecki, Laurent Peyrelade, Georges Eo, mais aussi les trois buteurs nantais de ce match retour : Eric Decroix, Japhet N'Doram et Franck Renou.

Le club nantais précise dans son communiqué "qu'un accueil spécial leur sera accordé" et "qu'une présentation au public de la Beaujoire est prévue ainsi que d'autres surprises".