FC Nantes : Kolo Muani et Lafont obligés de faire une croix sur l'Euro avec les Bleuets

Cloîtré dans le vestiaire et dépité, à l'issue de la défaite contre Montpellier synonyme de barrages pour le FC Nantes, le gardien Alban Lafont est contraint de renoncer à un de ses objectifs majeurs de la saison : disputer l'Euro avec l'équipe de France Espoirs. Son coéquipier avec les Jaune et Vert, Randal Kolo Muani - auteur de son neuvième but de la saison, ce dimanche soir - va lui aussi devoir se résoudre à faire une croix sur l'intégralité de la compétition, prévue du 31 mai au 6 juin en Hongrie et en Slovénie.

"Je suis très déçu de renoncer à l'Euro Espoirs"

Membre incontournable de la sélection pilotée par Sylvain Ripoll, le portier nantais aux 114 arrêts cette saison a fait part de sa déception sur les réseaux sociaux, ce lundi après-midi. "La défaite d’hier a été dure à avaler, mais tout le groupe est déjà tourné vers le rendez-vous capital de jeudi, assure l'ancien du TéFéCé dont l'option d'achat a été levée, il y a quelques semaines par les Canaris. Je suis très déçu de renoncer à l’Euro Espoirs, mais rien n’est plus important que d’aider le FC Nantes à se maintenir en Ligue 1. L’abandon n’est pas une option."

Muet depuis la défaite des siens à la Beaujoire, Randal Kolo Muani rate une occasion en or de se mettre en valeur sur la scène européenne, alors que son contrat arrive à terme dans un an et qu'il sera libre de signer où bon lui semble, dès janvier. Face à l'obligation de "laisser à disposition" de leur club les deux Canaris, le sélectionneur des Bleuets a décidé de faire appel au gardien Étienne Green et à l'attaquant lensois Arnaud Kalimuendo. Blessé, le défenseur de Leicester Wesley Fofana doit lui aussi déclarer forfait au profit du Monégasque Axel Disasi.