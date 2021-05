FC Nantes : Kombouaré égale Ranieri, le maintien toujours indécis malgré le large succès à Dijon

La belle série des Canaris se poursuit. Face à la lanterne rouge de la Ligue 1, Dijon, le FC Nantes a évité le piège, ce dimanche soir. Le score fleuve (0-4) de cette pénultième rencontre du championnat est certes flatteur pour des Jaunes qui n'ont pratiquement rien montré face à la plus mauvaise attaque et la pire défense de l'élite mais l'essentiel est acquis. Grâce à ce sans faute lors des quatre derniers matchs - une première depuis avril 2019 - les hommes d'Antoine Kombouaré restent en embuscade pour arracher le maintien direct.

L'attaque continue de briller, la défense fait bloc

Sous une pluie qui s'est intensifiée au fil des minutes, le FC Nantes n'a pas trébuché. Et il s'est évité une guerre nerveuse face à une équipe très défensive alignée par David Linarès. Sur sa première occasion, l'octuple champion de France a fait craquer une défense loin d'être au niveau de l'élite grâce à une tête rageuse d'un Kalifa Coulibaly sur un corner délicieux de Moses Simon (0-1 à la 6e). Symbole de ce renouveau, le géant malien sorti de la cave par Raymond Domenech et indiscutable depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré, signe son troisième but en autant de rencontres.

S'il y a un souci la semaine prochaine face à Montpellier, on a toujours la possibilité de se sauver avec les barrages.

Pas flamboyant dans le jeu, les Jaune et Vert ont su profiter des errances bourguignonne pour se faciliter la tâche. Après un déboulé de l'intenable Moses Simon, Randal Kolo Muani a profité d'un ballon mal dégagé pour ajuster Saturnin Allagbé à mi-distance (0-2 à la 32e). La bande à Pedro Chirivella a ensuite souffert mais elle a tenu sa cage inviolée pour la deuxième fois d'affilée.

à lire aussi FC Nantes : une prime de 50.000 euros par joueur promise par Waldemar Kita en cas de maintien

"On a les cartes en main"

Visiblement pas rassasié, Randal Kolo Muani et Ludovic Blas ont peaufiné leurs statistiques individuelles. Le premier a d'abord servi l'ex-Guingampais au terme d'un slalom à gauche de la surface que Blas a magnifiquement conclu d'une reprise de volée (0-3 à la 90e+1). Les rôles se sont ensuite inversés. Le meilleur réalisateur nantais avec 9 buts a mis sur orbite "RKM" qui a conclu le festival offensif en dribblant le gardien avant de marquer dans la cage vide (0-4 à la 90e+4).

Le FC Nantes n'a plus enchaîné trois victoires à l'extérieur depuis septembre 2017, avec Claudio Ranieri.

"La manière n'était pas là mais on a su rester fort, a confié, satisfait, Imran Louza. On espérait grimper un peu plus au classement [après ce succès] mais ce n'est pas grave, on ne regarde pas les autres, on se concentre sur ce qu'on fait. On a les cartes en main." Si les Jaunes restent plantés à la place de barragiste, ils se rapprochent de leurs concurrents directs. "On se donne le droit de jouer une grande finale, a analysé le technicien kanak. La grande satisfaction de la soirée est qu'on est sur de faire les barrages [après la défaite de Nîmes, ndlr]. S'il y a un souci la semaine prochaine face à Montpellier, on a toujours la possibilité de se sauver avec les barrages et on a les armes pour le faire." Et peut-être même avant, face au MHSC, quand on voit la dynamique folle de ce FC Nantes qui a inscrit 13 buts en 4 rencontres tout en gardant sa cage inviolée lors de ces deux dernières sorties.