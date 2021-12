FC Nantes : Kombouaré, "protecteur et exigeant, comme un père de famille", pour son ex-adjoint à Lens

Il est l'un des plus anciens à La Gaillette. En 20 ans au RC Lens, le préparateur physique Vincent Lannoy a vu défiler cinq entraîneurs différents dont Antoine Kombouaré, qu'il retrouve ce vendredi. Entre 2013 et 2016, les deux hommes ont travaillé ensemble dans un contexte difficile. Interview.

Le préparateur physique du RC Lens, Vincent Lannoy (deuxième en partant de la droite), a travaillé pendant trois années aux côtés d'Antoine Kombouaré chez les Sang et Or.

La signature d'Antoine Kombouaré au RC Lens, à la mi-juillet 2013, devait marquer l'entrée du club dans une nouvelle ère prospère. Quelques semaines plus tôt, Hafiz Mammadov et Gervais Martel avaient racheté le club avec l'ambition de lui faire rapidement retrouver l'élite du football français grâce à des moyens financiers promis par l'homme d'affaire azéri et que le club attend toujours aujourd'hui. Pendant trois ans et dans un contexte marqué par d'innombrables incertitudes, financières et sportives notamment, le technicien kanak, aujourd'hui au FC Nantes, va se démener aux côtés de ses adjoints pour tenter de donner un nouvel élan au RC Lens.

"Il a apporté beaucoup de rigueur", se souvient Vincent Lannoy. Associé aux fidèles d'Antoine Kombouaré, Michel Dufour et Yves Bertucci, le préparateur physique du club champion de France 1998, toujours en poste aujourd'hui sous les ordres de Franck Haise, a beaucoup appris avec le technicien de 58 ans, qu'il retrouve ce vendredi soir à La Beaujoire. Il n'est d'ailleurs pas surpris de sa réussite actuelle avec les Jaunes. Entretien.

"Il sait tirer la quintessence d'un groupe sans trop se projeter sur l'avenir"

Qu'a-t-il apporté au RC Lens, quand il signe en 2013 ?

Quand il arrive à Lens, il apporte ce qu'il manquait sur les quelques années qui l'ont précédé. C'était énormément de rigueur. Du travail, évidemment, mais du travail où il responsabilise énormément les joueurs. Tout le monde était un peu sous pression car on arrivait dans une période un peu noire pour le Racing. Antoine savait qu'ils avaient mis un investissement pour pouvoir remonter rapidement en première division, ce qu'il a fait au bout d'un an. C'est une personne qui assume pleinement son rôle et qui sait le transmettre à ses joueurs et à son staff.

C'est quelqu'un, à la fois d'hyper-exigeant et de protecteur, comme un père de famille. Il aime ses joueurs et son staff.

Comment travailliez-vous ensemble ?

On était cinq dont deux à la préparation physique avec Michel Dufour [également adjoint d'Antoine Kombouaré au FC Nantes, ndlr]. On se partageait le travail. Antoine Kombouaré a la faculté de bien savoir recentrer le débat sur quelque chose de très précis. En l'occurrence, un objectif clair et assumé, c'est l'obtention de résultats immédiats. Pour le remplir, il sait comment mobiliser toutes les forces vives sur une période assez restreinte où il faut s'investir au maximum et surtout tirer la quintessence d'un groupe sans trop se projeter sur l'avenir. Il est très fort dans ce domaine parce qu'il est très exigeant.

La rigueur est-elle la seule boussole d'Antoine Kombouaré ?

On retient souvent d'un entraîneur, en effet, son exigence et sa rigueur. Après, il a aussi a un côté très protecteur, très paternel, que ce soit avec les joueurs ou avec son staff. Quand il nous arrive de faire une bêtise, de se louper sur quelque chose, il sait nous faire passer le message, on l'entend bien. Mais à l'extérieur du groupe, du vestiaire, il prend tout pour lui. Rien ne sort. C'est quelqu'un, à la fois d'hyper-exigeant et de protecteur, comme un père de famille. Il aime ses joueurs et son staff. Mais en échange de son amour, il attend de l'exigence, de la qualité au travail et des résultats. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait réussi à retourner la situation quand il est arrivé à Nantes.