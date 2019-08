FC Nantes : L'ancien adjoint de Vahid Halilhodžić sur le banc en attendant un "numéro un"

Nantes, France

Il est (presque) devenu un habitué des intérims au pied levé. Franck Kita a confirmé que l'ancien adjoint de Vahid Halilhodžić, Patrick Collot gérerait les entraînements en attendant de nommer un "entraîneur numéro un". Sera-t-il également sur le banc face à Lille, ce dimanche, lors de la première journée du championnat ? "Aujourd'hui, il est sur le banc à Lille ..."

Un nouvel entraîneur rapidement nommé

Dans le football, tout va toujours très vite. Et encore plus au FC Nantes. "Nous travaillons activement à la venue d'un coach responsable de l'équipe première, détaille le directeur délégué du club. Ça prendra le temps que ça prendra, on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Cette décision arrivera très rapidement." En attendant, la famille Kita a choisi de faire confiance à Patrick Collot qui a déjà assuré deux intérims aux LOSC après les limogeages de Hervé Renard (un match en 2015) et Frédéric Antonetti (15 rencontres en 2016/2017).

Le fait que ça soit à une semaine de la reprise, ça rend la situation un peu plus cocasse que d'habitude. Si ça avait été fin août, nous aurions été moins surpris", confie Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes.

Avant de le promouvoir, la direction s'est tout de même assurée qu'elle ne serait pas verbalisée, la Ligue de Football Professionnel n'autorisant pas les entraîneurs qui ne possèdent pas le diplôme d'entraîneur professionnel de football (D.E.P.F) à s’asseoir sur un banc. "On a un délai de quelques matchs, quelques semaines, c'est la raison pour laquelle Patrick pourrait assurer l'intérim pour quelques matchs", détaille le fils du président qui avoue que "la situation est extraordinaire et n'arrive jamais".