Mercato : l'ancien Canari Issa Cissokho va s'engager avec un club de National

L'ancien joueur du FC Nantes, d'Amiens ou encore d'Angers et plus récemment consultant sur France Bleu Loire Océan, Issa Cissokho, va signer, ce mardi, un contrat de six mois assorti d'une option avec le Stade Olympique Choletais, 11è de National.