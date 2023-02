FC Nantes : l'ancien entraineur Miroslav Blasevic est mort

Il reste dans les mémoires comme le sélectionneur de la Croatie lors du mondial 98 en France. Miroslav Blasevic avait emmené son équipe à la troisième place de la compétition, en battant les Pays-Bas (2-1) lors de la petite finale. Un match qui avait suivi cette demi-finale mémorable contre la France, où les Croates menaient au score avant que Lilian Thuram ne marque par deux fois et envoie la France en finale de "sa" coupe du monde.

Un képi sur sa tête en hommage au gendarme Nivel

On se souvient aussi de sa prise de position publique pour rendre hommage au gendarme Daniel Nivel, victime d'une agression sauvage par des hooligans allemands en marge de la rencontre "Allemagne-Yougoslavie". Le sélectionneur croate avait alors arboré un képi sur sa tête durant plusieurs rencontres.

Entraineur du FC Nantes entre 1988 et 1991

Après avoir été joueur professionnel dans son pays et en Suisse, il entame à la fin des années 70 une carrière d'entraineur d'abord au FC Sion (Suisse). En France, on retient son passage au FC Nantes entre 1988 et 1991. Il a alors la lourde tâche de succéder à Jean-Claude Suaudeau, entraineur mythique des canaris. Son passage ne reste pas dans les mémoires, il est d'ailleurs remplacé au bout de trois ans par le même Jean-Claude Suaudeau, qui conduira l'équipe jusqu'au titre de champion en 1995 et en demi-finale de la Ligue des champions l'année d'après face à la Juventus Turin.