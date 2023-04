FC Nantes : l'arrêté de la préfecture de l'Yonne suspendu, 170 supporters présents à Auxerre

Si le parcage visiteurs demeura silencieux en raison d'une énième sanction de la LFP, ce dimanche à l'Abbé-Deschamps d'Auxerre, il sera tout sauf surprenant d'entendre des chants nantais descendre des tribunes de l'enceinte icaunaise. L'Association Nationale des Supporters est parvenue, ce samedi matin, à faire suspendre l'arrêté qui avait été pris par la préfecture de l'Yonne pour interdire la présence des supporters canaris lors de la rencontre. Et c'est tout sauf une première.

Des arguments qui posent question

Le même cas de figure s'était déjà produit il y a quelques semaines, juste avant la rencontre de Coupe de France face aux amateurs de Vire . Et déjà, la préfecture - du Calvados à l'époque - avait perdu la bataille juridique concernant l'interdiction de déplacement des supporters du FC Nantes.

Pour justifier cette décision, le préfet bourguignon s'est d'ailleurs appuyé sur les faits qui se sont déroulés lors de ce 32e de finale en indiquant que "300 supporters nantais dont 150 ultras se sont retrouvés dans les tribunes malgré la décision de la FFF de fermer l'espace visiteurs." Si cela n'est pas faux, il est tout de même très important de préciser que l'ouverture de cette zone a été actée par les dirigeants du club de Vire et n'a en aucun cas été forcée par les fans des Jaunes sur place.

Environ 170 supporters nantais attendus à Auxerre

De même, l'Etat s'est appuyé sur le match aller de Coupe d'Europe à Turin "où les membres de la Brigade Loire, supporters nantais, ont refusé de pénétrer dans la zone visiteurs suite au refus de communiquer l'identité de chacun de membres à la police italienne" pour motiver l'intérêt d'un tel arrêté. Sauf que le lien avec la rencontre de championnat de ce dimanche demeure plus que limité. Au total, une quinzaine d'arguments sont listés par la préfecture, dont une altercation survenue à Ajaccio entre fans corses et nantais , mais à aucun moment il est fait mention de l'absence de rivalité entre supporters des Jaunes et aficionados auxerrois.

Dans sa défense, l'avocat de l'ANS a donc mis en avant le fait que l’arrêté ne se fonde sur aucun antécédent entre supporters lors des matches opposant ces deux équipes. Dans son argumentaire, il a également été révélé une erreur d'interprétation de la préfecture car si la zone visiteurs est effectivement fermée, la LFP n’a jamais interdit les supporters du FC Nantes d’assister au match contrairement à ce qui est écrit dans l'arrêté. Le juge des référés a été sensible à cette défense et a donc décidé de donner raison aux quelque 170 supporters qui ont prévu d'aller encourager les Canaris dans ce duel entre deux concurrents au maintien.