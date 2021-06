FC Nantes : l'attaquant Randal Kolo Muani sélectionné pour les JO de Tokyo

Auteur de 9 buts et 8 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1 avec le FC Nantes, l'attaquant Randal Kolo Muani a tapé dans l'œil du sélectionneur de l'Equipe de France Olympique. Sylvain Ripoll a décidé, ce vendredi, de le sélectionner aux JO de Tokyo.

Le rêve continue pour Randal Kolo Muani. Actuellement en vacances, le jeune attaquant du FC Nantes, auteur de 9 buts et 8 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, participera aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021. Il a été sélectionné, ce vendredi après-midi par Sylvain Ripoll qui l'avait l'an dernier choisi pour intégrer les Bleuets.

Le Mexique, l'Afrique du Sud et le Japon au programme

Seul Canari à faire partie de l'aventure olympique au Japon - Alban Lafont n'ayant pas été sélectionné, Randal Kolo Muani, révélation nantaise, est récompensé de sa saison prometteuse avec sa formation. Titulaire indiscutable depuis le début de l'exercice précédent, il aura été un des seuls à résister aux tempêtes sportives qui ont vu se succéder Christian Gourcuff, Patrick Collot, Raymond Domenech et Antoine Kombouaré sur le banc de l'octuple champion de France.

Sélectionné à sept reprises déjà avec les Espoirs de l'Équipe de France, Randal Kolo Muani postulera à une place dans le onze de départ pour affronter le Mexique, l'Afrique du Sud et le Japon, pays hôte, en match de poule, entre le 22 et le 28 juillet. A un an de la fin de son contrat avec les Jaunes, l'opportunité est belle pour le natif de Bondy de se montrer sur la scène mondiale.