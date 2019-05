FC Nantes : l'avenir de Vahid Halilhodžić au centre de toutes les interrogations

Vahid Halilhodžić sera-t-il encore l’entraîneur du FC Nantes à la reprise ? La question demeure et ni l'intéressé, ni sa direction ne se sont exprimés sur ce dossier épineux. Le technicien est sous contrat jusqu'en juin 2020, mais ses relations avec le président du club ne sont pas au beau fixe.

Même question et même réponse. Interrogé sur son avenir, ce samedi soir, à l'issue du match nul (1-1) de son équipe à Montpellier, Vahid Halilhodžić s'est contenté d'un "on verra", en se retournant pour aller rejoindre le car du FC Nantes. L'avenir du technicien de 68 ans, sous contrat jusqu'en juin 2020, n'est toujours pas tranché. Et il ne le sera certainement pas avant la fin du mois.

Coach Vahid veut des garanties sur le mercato

Vahid Halilhodžić est libre de dire ce que bon lui semble, et ça se voit. Amer après le mercato hivernal, l’entraîneur franco-bosnien a ouvertement taclé ses dirigeants. "_Ils ont travaillé dans mon dos_, regrette le technicien le plus âgé de Ligue 1. Je suis intéressé par certains joueurs, certains de Ligue 1. Mais, ils [les dirigeants] m'ont dit qu'à ce prix, ça n'est pas pour Nantes."

Usé et fatigué par cette saison, "la plus dure de sa carrière", Vahid Halilhodžić n'entamera pas une énième saison sur un banc de Ligue 1 sans avoir la garantie que son équipe sera renforcée à l'inter-saison. Plusieurs joueurs importants devraient partir, Valentin Rongier et Diego Carlos en tête. L'ancien attaquant des Canaris veut donc s'assurer de la compétitivité de son équipe, à la reprise.

On a déjà anticipé la saison prochaine par rapport aux lieux des stages, à la planification de la reprise. On a très bien avancé sur ce dossier, maintenant on verra pour le futur", explique Cyril Moine, le préparateur physique du FC Nantes.

Le dossier Majeed Waris pourrait être décisif. L'international ghanéen est rayonnant lorsqu'il n'est pas blessé. Il est un des dynamiteurs de l'attaque nantaise. Le joueur prêté par le FC Porto se verrait bien continuer l'aventure en Loire-Atlantique, comme il l'a récemment confié à nos confrères de Presse Océan. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants. Ces derniers ont jusqu'à la fin du mois pour lever son option d'achat estimée à six millions d'euros.

Un licenciement estimé entre 2 et 4 millions d'euros

Vahid Halilhodžić a rencontré ses dirigeants à deux reprises, ces derniers jours. Les deux parties sont-elles tombées d'accord pour continuer l'aventure ensemble ? L’entraîneur revenu sur les bords de l'Erdre en octobre 2018 a-t-il fait part de ses envies de départ à son président ? Rien n'a filtré de ces rencontres.

Le salaire de Vahid Halilhodžić est estimé à 150.000 euros par mois, au FC Nantes.

Faut-il y voir un signe ? Face à la presse, jeudi dernier, le préparateur physique du club, arrivé dans les bagages de Coach Vahid, avouait à demi-mot ne pas savoir si son futur s'inscrirait en Loire-Atlantique. "Pour l'instant je n'ai pas rencontré le président, détaille Cyril Moine. Pour moi, je suis là l'année prochaine. J'ai un contrat qui court jusqu'en juin 2020."

Sous contrat pendant encore plus d'un an, Vahid Halilhodžić ne renoncera pas à son salaire, estimé à 150.000 euros, le plus élevé du club. Il ne devrait donc pas démissionner de ses fonctions. Autre alternative, les deux parties trouvent un accord pour se quitter en bons termes. Dans cette affaire, c'est du gagnant-gagnant. L’entraîneur franco-bosnien est indemnisé et le club limite les frais.

Pour l'heure, les dirigeants veulent absolument éviter la dernière solution, le licenciement. Démettre l'ancien entraîneur du PSG et du LOSC coûterait aux alentours de 2 millions d'euros au FC Nantes. Et la facture pourrait doubler, si son staff est lui aussi remercié.