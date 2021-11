FC Nantes : l'énigme Charles Traoré, un latéral titulaire malgré des erreurs à répétition

Dans le Languedoc, Charles Traoré a bu le calice jusqu'à la lie. Visage fermé, bras croisés, son entraîneur situé à proximité directe n'a rien fait pour abréger ses souffrances. Ni celles des amoureux de football. Entre les contrôles ratés, des centres balancés dans les travées de la Mosson et des dégagements à l'emporte pièce, le latéral gauche du FC Nantes a rendu un nombre incalculable de ballons à un Montpellier qui n'en demandait pas tant, dimanche dernier. Pourtant, l'entraîneur des Jaunes, Antoine Kombouaré, ne se résigne toujours pas à infléchir sa position sur le choix des latéraux.

Des statistiques effrayantes

Sur le billard pailladin, l'ex-Troyens n'a réussi que 52% de ses passes soit le pire total parmi tous les acteurs présents au coup d'envoi. Il est aussi l'homme qui a provoqué le plus de fautes, dont une grossière sur Valère Germain proche de la surface de réparation nantaise. De quoi lui valoir la note de 2/10 dans Ouest France, Presse Océan et L'Equipe. "Si on vous écoute [les journalistes, ndlr] nos latéraux sont tous en difficulté, balance Antoine Kombouaré. Dimanche, il y a eu des passages où ce fut très bien et d’autres pendant lesquels ce fut moins bien."

Tout le monde a le droit à des coups de moins bien. Le problème avec l'international malien de 29 ans réside dans la répétition des mauvaises copies. Et ça dure depuis plusieurs saisons. En attaque comme en défense où il est impliqué sur les deux buts encaissés en seconde période. Trop loin de Florent Mollet, le natif d'Aulnay-sous-Bois le laisse frapper et dévie ensuite involontairement le ballon dans la cage nantaise. Son appel dans le mauvais tempo, moins d'une dizaine de minutes plus tard, permet aux Héraultais de récupérer le ballon, qui terminera sa course dans le filet d'Alban Lafont. Son déficit technique - aucun centre réussi cette saison - est un vrai handicap pour les Jaunes.

Privé de la moitié de ses latéraux en raison des suspensions de Fabio et Sébastien Corchia, l'entraîneur nantais a peu goûté le spectacle proposé par ses hommes de côté. "On prend des buts parce que collectivement on n’est pas bien, souffle-t-il. A droite, avec Dennis Appiah, il y a eu de bons passages, d’autres situations où on peut faire des contrôles ou des centres assez faciles. On n’est pas tranquille avec le ballon. Défensivement, on peut faire beaucoup mieux. Quand vous prenez deux buts, tout le monde est concerné. Si Charles n’est pas au mieux sur une situation, les copains doivent compenser, corriger". Le technicien de 58 ans aurait peut-être pu aussi le sortir.

Il aurait pu faire basculer Dennis Appiah sur le flanc gauche comme face à Metz, Troyes et Bordeaux pour lancer dans le grand bain Abdoulaye Sylla. Mais à Montpellier, le jeune défenseur central replacé à droite depuis quelques rencontres a passé tout le match a ronger son frein sur le banc. Décrit comme étant aussi costaud que vif, rapide et doté d'une belle intelligence de placement, il pourrait pourtant présenter une alternative plus que crédible à ce poste. Mais le technicien kanak n'est pas de cet avis. Pour le moment, du moins.

"Je comprends les critiques dans le sens où maintenant on aime les latéraux qui apportent beaucoup et qui sont décisifs offensivement, évoque sans langue de bois Dennis Appiah. Après, on sait qu’on peut faire mieux. Le coach nous demande de faire plus, notamment offensivement." "L'an dernier, on s'en fichait un peu qu'il y ait du jeu, analyse Charlotte Lorgeré, capitaine des Canaris et consultante France Bleu Loire Océan. Il fallait se maintenir et Charles faisait les efforts qu'il fallait, il taclait, il enchainait les sprints et il était plutôt bon. Aujourd'hui, le FC Nantes est mieux, il essaie de produire du jeu avec un collectif, à Charles de hausser son niveau. Je pense qu'il en est capable." Le temps presse. Et, paradoxalement, un autre problème pourrait pointer le bout de son nez, en janvier. Charles Traoré jouera la Coupe d'Afrique des Nations, une absence qui viendra encore amoindrir ce secteur déjà pauvrement doté.