FC Nantes : l'énorme coup des Canaris face à Marseille au stade Vélodrome

Les Canaris réalisent un exploit retentissant, ce samedi soir, à Marseille. Grâce à Kader Bamba et Anthony Limbombe, les Jaunes et Verts font plier le deuxième du championnat (1-3) et se relancent en Ligue 1 après 5 rencontres sans succès.