FC Nantes : l'épineux dossier d'une éventuelle délocalisation du centre d'entraînement à Vair-sur-Loire

"Ça ne nous dérange absolument pas, lance Mireille dont la baie vitrée donne sur ce champ de 35 hectares. J'aime le football, ma famille aussi." A Vair-sur-Loire, à mi-chemin entre Nantes et Angers, le projet de Waldemar Kita, président du FC Nantes, de délocaliser le centre d'entraînement dans la commune ne passe pas inaperçu. Chez les supporters, non plus. Vent debout contre cette lubie du patron des Canaris, quelque 200 personnes issues de l'ensemble des groupes de supporters se sont déplacées à Ancenis, ce vendredi soir, afin d'interpeller les élus de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Et les questions en suspens sont nombreuses.

Un terrain de 35 hectares vendu à prix coutant

"On est vraiment à l'étroit à La Jonelière, assurait Franck Kita, directeur général délégué des Jaunes, début juillet. On n'a pas assez de terrain, on n'a pas assez de place. C'est tout parce-que sinon, on est bien ici. Et moi aussi, je n'ai pas envie d'aller acheter un terrain, je ne sais où, et faire des travaux. Je ne suis pas fou. Pas complètement." Pourtant, quelques jours plus tard, une première réunion était organisée à Vair-sur-Loire entre un représentant du FC Nantes, les architectes du projet réunis autour des élus et des riverains. Mais depuis plus rien.

On est attaché à voir le FC Nantes proche de chez nous. Pour nous, il est ancré au territoire.

Si en coulisses, le dossier semble au point mort du côté des bureaux du club octuple champion de France, il progresse dans le Pays d'Ancenis. "Le projet avance normalement, confie Maurice Perrion, président de la Compa, ce vendredi sur France Bleu Loire Océan. Le prix de cession du terrain qui sera acté en bureau communautaire se fera à prix coutant soit un peu plus de deux millions d'euros." "Si ça peut apporter un peu de vie à cet endroit, pourquoi pas", lance Lucette, fille du meunier du Moulin Béziau. "Je préfère avoir ça plutôt que des entreprises ou des plateformes logistiques comme Amazon", ajoute Jean-Michel, dont la maison se situe à 100 mètres à vol d'oiseau du champ. Mais tous ne sont pas de cet avis. Loin de là.

Les conséquences d'un déménagement du FC Nantes

A proximité directe de cette parcelle de 35 hectares en bordure de la départementale 723 qui relie Ancenis à Loireauxence, Jean-Claude qui a acheté un bien il y a 20 ans craint une détérioration de sa qualité de vie. "On craint que toute cette organisation crée des nuisances, évoque-t-il. Ça va modifier le paysage, il pourrait y avoir de l'éclairage en pleine nuit. Notre tranquillité va être bousculée." "Écologiquement, c'est une catastrophe", embraye Camille.

C'est également une des inquiétudes majeures des supporters. Entre le coût écologique d'un tel projet et les allers-retours futurs des salariés, les associations n'hésitent pas à parler d'aberration. "On me parle de distance à parcourir pour les salariés, rétorque Maurice Perrion. Je ne comprends pas. Ce qui est important est le temps, pas la distance."

Quand on connaît la situation du club, il est inconcevable d'imaginer qu'un tel projet qu'on estime à 30 millions d'euros aille au bout.

La distance. Un des sujets principaux. "Le FC Nantes c'est le patrimoine de Nantes et de sa métropole", assure Daniel Ollivier, membre de l'association La Maison Jaune. "On est attaché à voir le FC Nantes proche de chez nous, enchaîne Thierry Tissot, président d'Activ' Nantes Support. Pour nous, il est ancré au territoire [...] Il y a également d'autres sujets qui nous tiennent à cœur et qui touchent à l'éducation des jeunes. Que va devenir le CENS [Centre Educatif Nantais pour Sportifs, ndlr] où tous les sportifs nantais vont à l'école ? Aujourd'hui, il est pas mal financé par le FC Nantes qui paie deux fois plus cher pour un élève que les autres, comme les tireurs à l'arc. Si demain le club venait à partir le CENS aurait des difficultés et tous les sports moins connus seraient amenés à rencontrer des difficultés."

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a jeté son dévolu sur cette parcelle de 35 hectares en bordure de la départementale 723 qui relie Ancenis à Loireauxence. © Radio France - Florian Cazzola

Un projet réaliste dans le contexte actuel ?

Confronté à des difficultés économiques avec des pertes sèches estimées à 40 millions d'euros, à l'instar de l'ensemble des clubs professionnels, après la pandémie de coronavirus et l'absence de billetterie pendant plus d'une année, le FC Nantes avait été contraint de revoir ses ambitions à la baisse avec un budget diminué de 10 millions d'euros. "Quand on connaît la situation du club, il est inconcevable d'imaginer qu'un tel projet qu'on estime à 30 millions d'euros aille au bout, lâche Daniel Ollivier. A cela, il faut ajouter toutes les incertitudes qui existent autour de Waldemar Kita." Le président des Jaunes est en effet sous le coup d'une enquête pour des soupçons de fraude fiscale aujourd'hui entre les mains d'un juge d'instruction.

"Nous, nous faisons affaire avec le FC Nantes, balaye le président de la Compa. Il y a eu des présidents avant Waldemar Kita, il y en aura d'autres après. L'objectif pour nous est de trouver le meilleur compromis." Avec des conditions suspensives à l'achat du terrain. La transaction de ces 35 hectares seront soumises à deux conditions principales. Que seul un centre d'entraînement soit construit sur ce champ. "Autre condition, c'est que si au bout de trois ans ou trois ans et demi rien n'est fait, on reprend nos billes, on rembourse et on repart sur autre chose", ajoute Maurice Perrion. De quoi mettre la pression sur Nantes Métropole et entretenir le suspense sur les réelles ambitions du Franco-Polonais. Encore une fois.