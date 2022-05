FC Nantes : "L'excitation" de l'entourage des joueurs avant la finale de la Coupe de France

On pourrait les qualifier de "femmes de l'ombre". À la veille de la finale de la Coupe de France, Cécile Tshibangu, mère de Samuel Moutoussamy et Axelle Appiah, compagne du défenseur du FC Nantes, ont accepté de se livrer à France Bleu Loire Océan. Entre "fierté", "émotion" et "excitation".

Leur témoignage est rare. Inconnues du public, et elles ne s'en portent pas plus mal, elles sont pourtant indispensables à l'équilibre des joueurs professionnels. Cécile Tshibangu et Axelle Appiah, ont accepté de faire une entorse à leur règlement à la veille de la finale de la Coupe de France, ce samedi. La première est la mère du milieu de terrain des Canaris, Samuel Moutoussamy. La seconde partage la vie de Dennis Appiah depuis huit ans. Toutes deux seront dans les travées du Stade de France et confient leur "joie immense" et leur "fierté" de voir les deux joueurs à une marche de soulever le premier trophée du FC Nantes depuis plus de deux décennies.

La longue attente entre Monaco et le Stade de France

"Deux mois, c'était hyper long", souffle Axelle Appiah, grande amatrice de sport. Si la finale est sur toutes les bouches depuis cette "soirée folle" à la Beaujoire face à l'AS Monaco, c'est silence radio chez les Appiah. "On en parle pas, balaye cette diplômée en immobilier. Mon père est à fond, on en discute ensemble. J'en parle aussi avec mes proches mais je ne veux pas mettre de pression à Dennis, c'est pour ça que je ne lui en parle pas. J'ai envie qu'il soit serein dans sa tête parce qu'on le connaît, c'est quelqu'un avec un cerveau qui tourne à 1.000 à l'heure, même quand il dort. Je ne veux pas l'embêter avec ça."

Cette Coupe de France, ça l'habite personnellement et, nous, on se prépare en croisant les doigts.

Chacun sa manière d'aborder l'évènement. Dans l'entourage de Samuel Moutoussamy, "plus ça avance, plus on en parle", confie sa mère, Cécile Tshibangu. Sept ans après avoir vu de la déception sur le visage de son fils, en finale de la Gambardella, cette directrice juridique dans une grande structure veut enfin voir l'aîné de ses enfants exulter, en soulevant la 105e Coupe de France de l'Histoire. "C'est un objectif à très court terme, il se prépare mentalement, physiquement, développe-t-elle. C'est énorme, un des événements les plus populaires. Cette Coupe de France, ça l'habite personnellement et, nous, on se prépare en croisant les doigts."

"C'est la première fois que je le voyais aussi heureux"

Pour rien au monde, les deux familles louperaient cet évènement. Au même titre que la demi-finale qui a provoqué un certain combat intérieur chez Axelle Appiah, aujourd'hui salariée dans une grande structure. "Monaco, c'est mon club de cœur, le club que je supporte depuis que je suis toute petite, sourit la trentenaire, originaire du Sud, et toujours assise à la même place à la Beaujoire. Mais pour une fois, j'étais pour Nantes et c'était fou. À la fin du match, il m'a regardée et je crois que c'est la première fois que je le voyais aussi heureux, vraiment. Il avait le 'smile' jusqu'aux oreilles. Il était heureux."

Je suis très impatiente, on est tous très très impatients. J'espère qu'ils vont tout casser.

"Émotionnellement c'était intense, embraye Cécile Tshibangu. D'autant plus qu'il y avait son grand-père, sa grand-mère, c'était magnifique. En plus, quand il a marqué, il leur a dédicacé son but. Sans oublier la fête après sur le terrain, ça a été incroyable comme événement." Avant un samedi que tous espèrent encore plus mémorable. "Je suis surexcitée, avoue la compagne de Dennis Appiah. Maintenant, j'ai hâte qu'il joue. On a jamais vécu ça, à part en Belgique où il a remporté le championnat mais une coupe, je ne l'ai jamais vécu." Même son de cloche dans l'entourage de Samuel Moutoussamy. "Je suis très impatiente, on est tous très très impatients, poursuit la mère du milieu de terrain prêté la saison passée aux Pays-Bas. J'espère qu'ils vont tout casser."

Le milieu de terrain du FC Nantes Samuel Moutoussamy a dédicacé son but en demi-finale de la Coupe de France à ses grands-parents congolais, venus pour l'occasion à la Beaujoire. © Maxppp - Jérôme Fouquet

"J'aimerais bien qu'il joue, je serais trop contente et fière"

Partis en mise au vert, ce vendredi matin dans un luxueux complexe de la région parisienne, les joueurs seront isolés de leurs proches jusqu'à la rencontre. Chez les Moutoussamy, on a l'habitude de la distance. "On échange tous les jours ou presque, dévoile la mère de l'international congolais. Des SMS, des messages audio, les jeunes ils adorent ça (rires). On n'est pas envahissant, mais il sait que s'il a besoin de nous, il n'y a pas de problème." Quelques heures à patienter avant de franchir les portes de l'enceinte mythique de Saint-Denis. "C'est stressant parce qu'on a envie qu'on réussisse", murmure Axelle Appiah.

Déjà admiratives du parcours des Jaunes, "c'est mérité et c'est justice après une saison très compliquée", assure Cécile Tshibangu, les deux femmes vivent maintenant dans l'attente de l'annonce du onze titulaire, ce samedi. "J'aimerais bien qu'il joue mais ça, on ne sait pas, rigole celle qui partage la vie de Dennis Appiah et épie quotidiennement les journaux pour savoir ce qu'il est écrit sur son compagne. Mais si ça arrive, je serai trop contente et fière de lui." "Nous, on est 100% Samuel", complète la mère de famille qui jamais n'aurait imaginé vivre un tel évènement lorsqu'il partit du nid familial à 13 ans, pour aller à Clairefontaine. "La surprise n'en est que plus belle," s'enthousiasme-t-elle.