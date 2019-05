FC Nantes : l'hermine reste, l'emblème de la ville et les étoiles disparaissent du nouveau logo

Nantes, France

Le nouveau logo fera débat, c'est une certitude. Le dixième écusson de l'histoire de la "Maison Jaune" a été dévoilé, ce mercredi à la Jonelière, en même temps que le nouveau maillot. Sans surprise, il y a beaucoup de modifications : retrait des huit étoiles de champion de France, suppression du bateau, emblème de la ville, et changement en profondeur de la forme du logo. En revanche, l'hermine reste.

Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes. Copier

"On ne veut surtout pas rayer l'histoire du club"

"Il ne va pas plaire à tous les supporters, confie Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes. Mais je le trouve beau et c'est bien de changer." Lointainement inspiré du logo de la Juventus Turin, le nouvel écusson conserve les couleurs jaunes et vertes. "On a repris comme socle les armoiries de la ville, explique Baptiste Huriez, le directeur marketing du club. Ensuite on a réfléchi aux éléments qu'on allait mettre en avant. On a décidé de garder l'hermine."

Aujourd'hui, si vous comparez les logos des grandes multinationales, ils sont tous hyper simples", justifie Baptiste Huriez, le directeur marketing du club

Les joueurs arboreront ce logo, dès vendredi soir face à Strasbourg, pour le dernier match de la saison, à domicile. "L'idée est d'écrire le futur sur les bases du passé, justifie Baptise Huriez. Il n'y a pas d'étoile ni de bateau pour épurer ce logo. On ne veut surtout pas rayer l'histoire du club. Aujourd'hui on a un logo très chargé où on ne perçoit pas tous les éléments."

Le Club tient à préciser qu'il regrette :

- d'officialiser le nouveau logo au cours de cette saison éprouvante, les contraintes équipementier obligeant d'anticiper dès sept. 2018

- de ne pas avoir trouvé une mécanique optimale pour intégrer les fans dans son processus de création — FC Nantes (@FCNantes) May 22, 2019

Fait surprenant, le club a publié un communiqué avant même la présentation du nouveau logo pour expliquer qu'il "regrette de l'officialiser au cours de cette saison éprouvante". Le FC Nantes regrette également ne pas avoir "intégré les fans dans son processus de création." Interrogé sur les éventuelles et fortes probables critiques, le patron de la section marketing s'est dit "inquiet".

Ce nouveau maillot, "un joli petit signe à Emiliano Sala"

En même temps que la présentation du nouveau logo, le club a dévoilé la tunique domicile pour la saison 2019/2020. Les bandes verticales "qui font référence aux années fastes du FC Nantes" font leur retour. Ces trois bandes ne sont pas pleines. Elles sont composées de dizaines de traits horizontaux qui "représentent le passage Pommeraye", selon les graphistes de New Balance, l'équipementier du club.

Abdoulaye Touré, le milieu de terrain du FC Nantes, s'est présenté face à la presse, ce mercredi après-midi, pour présenter le nouveau logo. © Radio France - Florian Cazzola

"Le maillot s'est un peu modernisé, ajoute Abdoulaye Touré, le milieu de terrain nantais. On est revenu à la simplicité. Il me fait un peu penser au maillot de l'Argentine. Ça peut faire un joli petit signe à Emiliano. Il fait plus actuel." Si le maillot domicile a été présenté, ce mercredi après-midi, il faudra encore un peu patienter pour juger de la tunique extérieure et du troisième maillot du FC Nantes.