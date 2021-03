FC Nantes : l'histoire se répète avec un nul concédé dans les dernières minutes contre Lorient

La montagne a accouché d'une souris. Dans ce dimanche crucial pour la course au maintien, les Canaris - privés de leurs supporters qui ont une nouvelle fois manifesté leur colère à l'égard de la direction - ont grillé un énième joker. Fidèles à eux-mêmes, les joueurs d'Antoine Kombouaré ont longtemps mené. Mais infoutus de prendre le large face à des Merlus fébriles, ils ont été rattrapés sur le fil grâce à un but somptueux d'Armand Laurienté qui prive les Nantais d'un second succès d'affilée pour la première fois depuis décembre 2019.

Qui d'autre que Kolo Muani pour lancer les Jaunes

Sur sa lancée après sa prestation flamboyante au Parc des Princes, une semaine plus tôt, l'attaquant Randal Kolo Muani a rapidement trouvé la faille en reprenant de près une frappe manquée d'Abdoulaye Touré (1-0 à la 3è). Comme face au Paris Saint-Germain, le même "RKM" a failli se muer en passeur dans la foulée pour Moses Simon. Mais la frappe du Nigérian a butté sur un Matthieu Dreyer, décisif à plusieurs reprises à la Beaujoire (1-0 à la 5è).

C'est rageant parce que ça nous aurait permis de passer une bonne trêve, deux points devant Lorient. Après, on ne perd pas.

La suite a été un copier-coller des matchs où le FC Nantes a ouvert le score. Intéressant dans le jeu, dominateur au milieu de terrain, l'octuple champion de France a pioché dans le dernier geste. Abdoulaye Touré, Moses Simon, Nicolas Pallois se sont cassés les dents sur le portier lorientais. Et puis les Jaunes ont reculé. Les vagues morbihannaises ont déferlé. Et le rideau défensif nantais a fini par céder.

"Il y a un problème à domicile"

Le coup franc lointain paraissait anodin. C'était sans compter sur le meilleur Merlu de l'après-midi, Armand Laurienté, qui a fait parler la poudre pour nettoyer la lucarne gauche d'un Alban Lafont surpris (1-1 à la 87è). "C'est un but venu d'ailleurs", lâche frustré Ludovic Blas. "Pour nous, c'est comme une défaite, chuchote le numéro 10 des Jaune et Vert. C'est rageant parce que ça nous aurait permis de passer une bonne trêve, deux points devant Lorient. Après, on ne perd pas." Mais il ne gagne pas non plus à la maison.

Le FC Nantes a perdu 20 points après avoir ouvert le score.

Les Canaris restent sur 12 matchs sans le moindre succès à la Beaujoire. "Il y a un problème à domicile et on va essayer de rectifier ça, martèle Antoine Kombouaré. On a souffert, on n'a pas été assez costaud et on n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Après, je vais être clair, on prend quatre points en deux matchs, donc on continue d'avancer." Mais le rythme est encore beaucoup trop lent pour pouvoir regarder ses adversaires dans le rétroviseur à l'orée de la dernière ligne droite.