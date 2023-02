A cette époque, le petit avion affrété par le FC Nantes décollait le matin des rencontres. Ce 11 avril 2008, les Jaunes sont deuxièmes de Ligue 2 avec une confortable avance sur Troyes, qui complète le podium, avant de se rendre à Ajaccio, prochain adversaire des Canaris ce dimanche après-midi. "Je me souviens être au fond de l’avion avec le lecteur DVD et le casque sur les oreilles", décrit l'ex-défenseur Loïc Guillon. Une heure quarante cinq de vol, temps clair. "Personne n'était attaché, se rappelle l'ancien capitaine. Et tout s’est passé hyper vite. On n’a pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait que l’avion partait dans un trou d’air." Thomas Dossevi enchaîne : "le moment était incroyable". Et il est toujours aussi frais dans l'esprit des passagers de ce vol, 15 ans après.

Une hôtesse en apesanteur et des joueurs pris de vomissements

L'épisode de "5 ou 10 secondes mais qui sur le moment paraît durer une éternité", dixit Guillaume Moullec, se déroule sur la fin du trajet, au dessus de la Méditerranée. "D'un coup, toutes les boissons ont volé, décrit le Nazairien Yoann Poulard, défenseur de Nantes entre 2007 et 2009. Mais j’ai surtout une image marquante qui me reste : c’est de voir l’hôtesse de l'air, en face de nous, suspendue dans le vide*, au dessus de son siège."* Un instant également marquant pour Guillaume Moullec : "Elle était collée au plafond". Thomas Dossevi ajoute : "Plusieurs joueurs s'étaient aussi tapé la tête au plafond." D'autres sont pris de vomissements et pendant quelques secondes, la panique s'installe.

"Au-delà de voir l’avion bouger, c'est le bruit qui m'a le plus impressionné, garde en tête Guillaume Moullec, désormais entraineur adjoint de l'équipe réserve du FC Lorient. On aurait dit des impacts de balles, comme si on tirait à la mitraillette sur la carlingue." Dans la tête de Loïc Giullon, une pensée germe : "Ca y est, on est parti au tas." Il n'en sera heureusement rien pour les Nantais qui parviendront à se poser à l'aéroport d'Ajaccio-Napoléon-Bonaparte. "Quant à notre cher pilote que je n’ai jamais revu par la suite, il m’a simplement dit : « désolé, j’avais oublié d’allumer le radar à nuages et on a traversé un nuage de grêle », raconte encore ébahi Guillaume Moullec. Je me souviendrai toujours de ce qu’il m’a dit."

Le défenseur Guillaume Moullec était titulaire dans la défense du FC Nantes contre Ajaccio, ce 11 avril 2008. © Maxppp - Michel Luccioni

Les Canaris à la recherche d'une alternative à l'avion pour le retour

Moins rassurés que d'autres dans les transports aériens, plusieurs joueurs, pâles, ont mis du temps à digérer cet incident. "Plusieurs d'entre nous n'avaient pas du tout faim le midi, confie l'unique buteur nantais de la rencontre, Thomas Dossevi. C'est pourtant le moment où on doit prendre de l’énergie et se concentrer sur soi. Mais certains pensaient plus au retour qu’au match. Il étaient déjà en panique." Une discussion va même s'engager entre les plus craintifs en avion dans l'optique du retour, programmé le soir-même. "Avant le match, je me souviens que personne voulait pas rentrer en avion le soir, explique l'ancien défenseur de 42 ans, Guillaume Moullec. On était presque en train de chercher des solutions alors qu’on avait un match à jouer juste après."

L'esprit ailleurs, les protégés de Michel Der Zakarian s'inclineront (2-1) au stade François-Coty, mettant ainsi fin à une série de neuf rencontres sans revers, en championnat. "Heureusement que ça n’a pas joué sur le reste de la saison et qu’on avait fini par monter", souffle Moullec. "Quand on est remonté dans l’avion, le pilote a essayé de nous rassurer et nous a expliqué qu'il n'y avait pas de turbulences sur le parcours", poursuit Loïc Guillon, aujourd'hui commercial dans l'immobilier. Qu'importe le discours, l'ambiance était au silence au décollage, une rareté dans ce groupe. "On voyait les gouttes sur le front de certains avant de prendre le vol, rigole, Thomas Dossevi. Il fallait absolument qu’ils tiennent la main de partenaires, il y en a qui faisait des prières et d'autres qui s'accrochaient fort à l'accoudoir." De ce vendredi mouvementé, l'avant-centre retraité en a tiré un enseignement : "J’ai compris que quand le signal « mettez vos ceintures » s'allume, il faut mettre la ceinture, c’est aussi simple que ça."