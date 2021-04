FC Nantes - "L'odeur des galettes-saucisses et des fumigènes" : les souvenirs de derbys d'Antoine Kombouaré

"De temps en temps, ça frappait un peu le bus, rembobine l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré. C"était normal à cette époque-là". D'une nature réservée, presque taiseux quand il s'agit d'évoquer sa personne, le successeur de Raymond Domenech a accepté d'entrouvrir sa boite à souvenirs à quelques heures d'un derby capital dans la lutte pour le maintien, ce dimanche après-midi. L'ex-défenseur de 57 ans, invaincu avec le maillot nantais contre son meilleur ennemi, revient sur ces ambiances d'avant-match si particulière. "A l'arrivée au stade, le public vous accueille différemment que lorsque vous jouez à Nice ou à Dijon", glisse-t-il en se remémorant ses années de joueur.

"Même s'il manque le public, l'effervescence, ça reste un derby"

N'est pas Frédéric Antonetti qui veut. Contrairement au technicien messin, habitué à régaler son auditoire d'anecdotes croustillantes, son confrère nantais est beaucoup plus réservé. "J'ai des copains avec des mémoires exceptionnelles mais moi j'ai plus de mal, avoue d'ailleurs sans mal "Casque d'or". Par contre, j'ai des souvenirs sur les ambiances quand on arrivait au stade." Le témoin d'une autre époque où l'utilisation des fumigènes n'était pas réprimée et les supporters presque jamais interdits de déplacement.

J'aime bien l'idée de savoir que sur un match tout est possible et on a l'intention d'aller là-bas pour leur poser des problèmes.

"Même s'il manque le public, l'effervescence, l'engouement et toute cette ambiance d'avant-match avec du rouge et noir partout, ça reste un derby avec une vraie rivalité locale, évoque celui qui en a disputé une pléiade comme jeune puis en professionnel. J'ai le souvenir d'odeurs de galettes-saucisses tout le long du stade sur la route de Rennes. Quand vous arriviez c'était impressionnant avec du peuple de partout, des fumigènes [...] Et de temps en temps, ça frappait un peu le bus."

Antoine Kombouaré n'a remporté que 6 des 22 matchs qu'il a disputé contre le Stade Rennais en tant qu'entraîneur. © Maxppp - Jean-Sébastien Évrard

Moins de 30% de victoires contre Rennes en tant qu'entraîneur

Depuis qu'il a raccroché les crampons, la donne a changé et le rapport de force s'est inversé. Après avoir fait le yo-yo dans les années 90 entre l'anti-chambre de l'élite et la première division, le Stade Rennais a pris une autre envergure. Et les Canaris en ont fait les frais. L'octuple champion de France n'a gagné qu'un seul des 10 derniers derbys bretons et n'a plus goûté au succès en Ille-et-Vilaine depuis le 28 septembre 2013. "Il est clair qu'à la fin de la saison Rennes sera devant nous, avance fataliste Antoine Kombouaré. C'est logique, il dispose du sixième budget du championnat. Mais j'aime bien l'idée de savoir que sur un match tout est possible et on a l'intention d'aller là-bas pour leur poser des problèmes."

La bête noire des Rouge et Noir en tant que joueur - une seule défaite dans sa carrière contre Rennes - ne l'est plus vraiment depuis qu'il a endossé le costume d'entraîneur. Sur les 22 matchs qu'il a disputé contre Rennes à la tête, successivement, de Strasbourg, Valenciennes, Paris, Lens, Guingamp, Dijon et Toulouse, Antoine Kombouaré en a remporté moins de 30%. Orphelin "des messages que les supporters viennent faire passer les veilles de match et de l'environnement" si particulier d'un derby, l'homme à la casquette devra actionner un autre levier pour galvaniser ses troupes. Et ne pas subir une énième gifle qui en plus d’abîmer les statistiques du Kanak, hypothéquerait un peu plus les chances d’enchaîner une neuvième saison d'affilée en Ligue 1.