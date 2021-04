FC Nantes : l'option d'achat d'Alban Lafont levée, avant une revente cet été ?

L'annonce du FC Nantes sur son site a pu en étonner plus d'un. Alors qu'Alban Lafont est en contact avec plusieurs clubs français et étrangers, selon son entourage, le club qui l'accueilli en prêt pour deux saisons à l'été 2019 a décidé, ce jeudi, de lever l'option d'achat de l'international espoirs français. Cet investissement évalué à 7,5 millions d'euros pour les Canaris place le portier de 22 ans dans le top 3 des transferts les plus onéreux de l'histoire.

Une signature avant une revente ?

Promu capitaine sous les ordres d'Antoine Kombouaré, le prêt du gardien formé à Toulouse arrivait à terme, ce vendredi 30 avril. Plutôt que de le voir retourner en Italie à la Fiorentina, le club présidé par Waldemar Kita a donc préféré le conserver en lui faisant paraher un contrat jusqu'en 2024. "C’est une vraie preuve de confiance commune et je suis très content de voir le FC Nantes lever cette option d’achat, confie le gardien sur le site du club. C’est à mon tour de rendre la pareille en prouvant un peu plus chaque jour sur le terrain. J’espère vraiment que le meilleur est à venir."

Il pourrait cependant s'écrire loin des bords de l'Erdre. Désireux d'évoluer dans "un top club européen", le portier aux 102 arrêts cette saison pourrait être tenté de poser ses valises ailleurs si une proposition intéressante lui parvient. Pour la Maison jaune, cela permettrait de renflouer les caisses alors que le futur reste incertain tant au niveau sportif que sur le plan des droits de diffusion. Cependant, cette opération pourrait s'avérer caduc très rapidement. Avant de le prêter chez les Jaunes, la Fiorentina aurait, selon RMC, pris le soin de glisser une contre-option lui permettant, dans les 48 heures suivant la signature, de réagir en rachetant le joueur moyennant quelque 3,2 millions d'euros.