FC Nantes : la Beaujoire devra attendre le dernier match de la saison pour admirer la Coupe de France

Les festivités à la Beaujoire sont repoussées de dix jours. Après leur victoire en finale de la Coupe de France de foot, 1-0 face à Nice, les Canaris ne présenteront pas le trophée dans leur stade ce mercredi 11 mai. Les hommes de Kombouaré accueillent le Stade Rennais pour la 36e journée de Ligue 1. Ce sera finalement pour le dernier match de la saison, dix jours plus tard, la réception de Saint-Etienne, le 21 mai.

Kombouaré promet de grandes festivités le 21 mai

Un choix que le club a expliqué ce mardi après-midi en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur Antoine Kombouaré a dit qu'il veut que les joueurs restent concentrés sur le derby face à Rennes. "C'est un match très important qu'on veut gagner et on fête la Coupe de France, on n'est pas sérieux. Il y aura de grandes festivités lors du dernier match face à Saint-Etienne avec j'espère une 7e place (ndlr : Nantes est actuellement 9e) (....) On fera le tour du stade, ils vont la toucher la Coupe, ils auront le temps. Parce que si on fait ça demain et qu'on prend 3-0 contre Rennes, j'aurais un peu les boules." Après la réception du Stade Rennais ce 11 mai, il y aura le déplacement à Lyon ce 14 et pour finir donc la réception de Saint-Etienne, le 21.

Par ailleurs, le club a précisé que les 1.500 abonnés de la tribune Loire, fermée par décision de la fédération française de foot après l'utilisation de fumigènes lors de la demi-finale de Coupe de France, début mars, face à Monaco, seront repositionnés tribune Jules-Verne pour la rencontre face à Rennes.