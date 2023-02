FC Nantes : la Beaujoire, un volcan qui ne demande qu'à entretenir la flamme

Le contrepied est un art que la Brigade Loire maîtrise à la perfection. Frappé d'un huis-clos avec sursis après le chef d'œuvre pyrotechnique qui a pris vie dans le ciel nantais contre Qarabag, le FC Nantes redoutait que la Loire se teinte à nouveau de rouge. Au point de voir Antoine Kombouaré lancer un appel aux supporters, la veille de la réception de la Juventus Turin . Mais les Ultras avaient un autre plan pour embraser l'antre nantaise : celui d'y ériger un Vésuve qui a donné le ton d'une soirée bouillante en tribune. "Les supporters ont été grandioses", a salué l'artificier Ludovic Blas qui pourra à nouveau s'appuyer sur une Beaujoire pleine comme un œuf, ce dimanche contre Rennes.

La Beaujoire s'est surpassée sur la scène européenne

L'image n'est pas passée inaperçue. Elle veut dire aussi beaucoup. Alors que les Canaris lâchaient leurs dernières forces dans la bataille, à la manière d'un boxeur sonné qui, à l'orgueil, veut tenir sur ses jambes jusqu'au douzième round, le gardien turinois Wojciech Szczęsny s'est soudainement retourné et à jeté un œil à la tribune Loire. Et il l'a applaudie, comme pour saluer une performance hors-norme . Une rareté dans le football. "Le public a gagné le match, pas nous", a lâché Andy Delort, avant prendre la route de son domicile, jeudi.

Si "ce n'est pas le public qui marque des buts", comme aime à le rappeler Alban Lafont, il a poussé autant qu'il a pu Nantes à retrouver l'ivresse des soirées européennes. De Monaco, la saison passée en demi-finale de Coupe de France , jusqu'à cette dernière danse face aux Bianconeri, jeudi. En mettant à chaque fois la barre un peu plus haut. " Le match retour contre Qarabag , je n'avais jamais vu ça, raconte Antoine Kombouaré. Pourtant, ça fait quelques années que je vais dans les stades mais, entre les fumigènes et les feux d'artifice, je n'avais jamais vu ça*.*" Au même titre que l'explosion dans l'enceinte de la Route de Saint-Joseph après le but de Ganago, dans le temps additionnel, encore plus puissante que le coup de tête de Guessand contre l'Olympiakos .

Des affluences dignes des grandes heures du FC Nantes

Avec ce public que tous les joueurs ont à cœur d'honorer à chaque interview, les limites du possible sont difficiles à délimiter. "Ce que je retiens depuis mon arrivée est que le public affiche son soutien, derrière nous, du début à la fin de chaque match", apprécie Moussa Sissoko. Il n'a pas permis de faire tomber une deuxième fois d'affilée Paris, Marseille ou Lens, mais il ne rate jamais un rendez-vous. Les chiffres en témoignent. Avec une augmentation de sa fréquentation de 44% sur la phase aller, par rapport à la saison passée en championnat, la Beaujoire fait à nouveau le plein de monde avec une moyenne de 28.612 spectateurs. Autant que d'émotion.

"Ce club a vécu des choses difficiles et on l’a fait passer de l’ombre à la lumière", veut croire Jean-Charles Castelletto. L'ambiance de la Beaujoire n'y est pas innocente. Et le défenseur pourra difficilement dire le contraire après avoir tant souffert de la période Covid où les stades étaient d'une tristesse infinie car vidés de leur substance. Comme ce sera le cas mercredi en quart de finale de Coupe de France, à cause d'une sanction aussi disproportionnée que déplorable. En espérant que ça motive les quelque 34.000 supporters nantais à mettre deux fois plus de boucan, ce dimanche après-midi, pour permettre aux Jaunes de remettre les points sur les "i" dans le derby.