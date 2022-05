FC Nantes : la Beaujoire va pouvoir se délecter une dernière fois du génie de Kolo Muani

"On va voir comment ce match va se passer". À l'approche du Classique face à Saint-Etienne, ce samedi soir, qui sera son dernier match avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani n'a pas masqué son émotion. Et il fait peu de doute que la Beaujoire lui réservera un adieu à la hauteur de son talent.

Du National à la Ligue des Champions en deux ans. Si son père lui a souvent répété qu'il avait pris du retard dans sa carrière., Randal Kolo Muani l'a rapidement rattrapé. Lancé en catimini par Vahid Halilhodžić en 2019, l'attaquant qui a grandi en région parisienne s'est révélé la saison suivante sous les ordres de Christian Gourcuff. Et, depuis, il impressionne l'Europe du football par sa facilité. Un régal pour les yeux des amoureux du beau jeu. Le joueur de 23 ans récemment présélectionné en Équipe de France fera ses adieux, ce samedi soir, à l'issue du Classique face à Saint-Étienne. "Les supporters, l'ambiance, ça va me manquer, souffle "Randix". On verra comment ça va se passer." L'émotion, sa joie d'avoir marqué l'Histoire des Jaunes, sa tristesse de s'éloigner de la Cité des Ducs et de ses "potes" se liront assurément sur son visage. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de l'amour qu'il a pour le maillot et pour le club à qui il "doi[t] tout".

"Je le mets dans le top 5 des attaquants de Ligue 1"

Il aura du mal à atteindre la barre des 15 réalisations sur une saison qui aurait été un beau pied de nez à son futur-ex-président qui avait lancé dans le quotidien L'Équipe "qu’un bon avant-centre doit marquer au minimum 15 buts, si ce n’est plus". Il n'en sera pas bien loin avec 12 buts au compteur et peut-être plus, s'il brille à nouveau face aux Verts, comme lors du match aller. "Moi, je ne conçois pas le rôle d’attaquant comme le seul fait de marquer, rétorque le joueur passé par Boulogne en 2019. C’est aussi d’aider ses coéquipiers par la passe, par un appel, par une remise, par un repli. Le foot, c’est collectif." Une phrase qui sonne particulièrement juste quand on parle du FC Nantes.

Je me sens redevable. Nantes a toujours cru en moi, surtout au centre de formation.

Ovationné à sa sortie de la pelouse lors du dernier derby breton à la Beaujoire, l'éternel nonchalant avait été profondément touché par les supporters qui avaient hurlé son patronyme. "C'était incroyable", avait-il glissé. Une marque d'affection pour cet attaquant arrivé sur le tard à la Jonelière et qui a largement contribué au redressement spectaculaire des Jaunes. Face à Metz, Angers, Lens, Paris, Bordeaux et en Coupe de France - la liste n'est pas exhaustive -, "RKM" aura martyrisé les défenses et délecté les supporters de ses appels, prises de balle et sa technique. "C’est l’attaquant qui m’avait le plus impressionné la saison dernière, avait confié le défenseur scoïste Romain Thomas. Il a tout: il est grand, il va vite, il a une bonne protection de balle. Au niveau des qualités intrinsèques, je le mets dans le top 5 des attaquants de Ligue 1." Et certainement sur le podium des avant-centres les moins "égoïstes" du championnat. Un trait de caractère qu'il se force à intégrer quelque peu, même s'il a "du mal à l'accepter".

L'hommage de Kombouaré "admiratif du joueur et du bonhomme"

Le gamin né à Bondy voulait marquer de son emprunte son aventure nantaise. Il ne fait que peu de doute qu'il a réussi son pari. "Je me sens redevable, avait soufflait Kolo Muani. Nantes a toujours cru en moi, surtout au centre de formation". Il lui a ramené une Coupe de France avant de s'envoler Outre-Rhin pour enfiler le maillot de l'Eintracht Francfort, où il a signé gratuitement l'hiver dernier. Et disputer la Ligue des Champions avec le tout récent vainqueur de la Ligue Europa, compétition que joueront les Canaris dans les prochains mois. "Pendant le match, j’avais la pression, comme les joueurs, a assuré le meilleur buteur des Jaunes à Canal +. Je suis libéré, ils vont bien profiter et je suis heureux pour eux. Je n’avais pas prévu de jouer la Ligue des Champions, c’est un rêve de gosse qui se réalise." Un de plus.

Il était dans une situation compliquée, il a signé tôt et aurait pu lever le pied, me demander de ne pas jouer tous les matches car il aurait pu se blesser et au contraire, il a été exemplaire.

Une éclosion sur le tard peut-être mais expresse et une progression impressionnante sous les ordres d'Antoine Kombouaré, l'entraîneur qui a le plus marqué la carrière du jeune attaquant. "C'est un super joueur, salue le Kanak. Il a tout, des qualités athlétiques importantes, la vitesse, la capacité à répéter les efforts, il saute haut, techniquement il est très très bon. Il peut encore progresser dans son jeu dos au but, dans sa capacité à être plus tueur dans la surface de réparation mais c'est un joueur polyvalent, il peut occuper tous les postes de devant, il s'adapte et il est généreux, collectif. Je vais même aller plus loin. Il était dans une situation compliquée, dans sa dernière année de contrat, il a signé tôt et aurait pu lever le pied, me demander de ne pas jouer tous les matches car il aurait pu se blesser et _au contraire, il a été exemplaire_. C'est pour ça que je suis admiratif et du joueur et du bonhomme." Et que la Beaujoire devrait lui rendre un hommage aussi bruyant qu'émouvant.