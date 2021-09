FC Nantes : une communication à améliorer pour ne pas sombrer de nouveau

Annoncé sur le départ pendant une grande partie du mercato, Ludovic Blas foulera bel et bien la pelouse de la Beaujoire, ce dimanche après-midi pour y affronter l'OGC Nice de Christophe Galtier. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives, la saison passée, et considéré comme un des hommes forts du maintien, le milieu de terrain de 23 ans n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'évoquer les axes de progression de sa formation. Il y en a deux : l'efficacité dans le dernier geste et une meilleure communication. Un chantier sur lequel s'attèle son entraîneur Antoine Kombouaré.

"On n'a pas assez communiqué la saison précédente"

Les leçons de l'année écoulée semblent avoir été tirée. "On ne veut plus jamais revivre ça", soufflait Marcus Coco, sourire jusqu'aux oreilles le soir du maintien en Ligue 1 contre Toulouse. "Quand on enchaînait les défaites, il n'y avait pas trop d'ambiance dans le vestiaire, rembobine le numéro dix du FC Nantes. On s'encourageait, d'ailleurs personne n'a lâché mais on n'a pas assez communiqué pendant la saison précédente." L'installation sur le banc des Jaunes d'Antoine Kombouaré a largement participer à réinstaurer ce cadre propice aux échanges.

Je fais un peu la guerre avec les joueurs dans le vestiaire par rapport au téléphone.

"Pour moi, c'est vachement important", promet le technicien de 57 ans. "Il y a une dynamique qui s'est créée depuis son arrivée, confie un Blas, spontané, franc et qui assume l'importance qu'il a pris au sein de cette formation. On a commencé à se dire les choses mais il faut encore plus se parler, écouter chaque conseil des cadres et être à l'écoute des jeunes pour tirer le meilleur de chacun. Si on arrive à sortir tout ça de chaque personne, ça peut être très intéressant."

La guerre déclarée aux téléphones dans le vestiaire

C'est un secret de polichinelle mais Antoine Kombouaré aime la rigueur. Les règles et les amendes qui vont avec en cas de retard ou de transgression de ces dernières témoignent de son appétit pour l'ordre. "Il est très strict et c’est pour ça que ça a marché", avait lâché Marcus Coco le 30 mai dernier. Dans son viseur, notamment, l'usage du portable. "Je fais un peu la guerre avec les joueurs dans le vestiaire par rapport au téléphone, évoque l'ex-Parisien. Mais c'est comme ça avec tous les groupes que j'ai eus."

Je préfère que les joueurs ne communiquent pas et gagnent tout le temps plutôt qu'ils communiquent et fassent des merdes tous les week-ends.

Le fait que le successeur de Raymond Domenech pointe particulièrement du doigt la dépendance des footballeurs à leur smartphone est sa manière à lui de montrer que cette hyper connexion est une perte de temps. Du temps perdu à ne pas parler de football, "ce n'est pas une critique mais un constat", justifie-il. "C'est pour ça que j'essaie d'avancer le moment où les joueurs laissent les téléphones, justement pour qu'ils puissent se préparer ensemble et pas seulement individuellement. C'est important de se parler avant un match", analyse l'ancien défenseur qui, très pragmatique, ne pense qu'à la finalité : la victoire. "Je préfère que les joueurs ne communiquent pas et gagnent tout le temps plutôt qu'ils communiquent et fassent des merdes tous les week-ends."