FC Nantes : une victoire à Lyon en 1996 et un coup de boule

Le dernier succès des Canaris en terres lyonnaises remonte à plus de 22 ans. A l'époque, Jocelyn Gourvennec, Eric Carrière, Mickaël Landreau et Jean-Marc Chanelet étaient sur la pelouse. Et ce dernier se souvient d'une violente altercation entre deux lyonnais à la fin du match.

Si le début de saison 1996/1997 des Canaris est catastrophique, la suite est elle magnifique. Au début du mois d'octobre, ils sont dix-huitièmes et derniers du championnat. "On se demandait si Coco Suaudeau allait rester notre entraîneur jusqu'à la fin de la saison car on n'arrivait pas à gagner un match, se souvient l'ancien latéral droit, Jean-Marc Chanelet. Et puis il y a eu ce match déclic à Bastia. _Le jeune Mickael Landreau arrête un penalty et après on enchaîne 27 matchs sans perdre_." Au cours de cette série impressionnante, les Nantais iront gagner à Lyon (1-0). Et si Jean-Marc Chanelet ne garde pas un souvenir mémorable de la rencontre, il n'oubliera en revanche jamais le retour aux vestiaires.

"Il y avait eu une rixe entre Olmeta et Sassus pour une histoire de femme"

"A la fin du match, on rentre dans le couloir pour aller au vestiaire et on entend des voix un peu fortes, un peu élevées, se remémore celui qui fait désormais partie de la cellule de recrutement du FC Nantes. On croise Jean-Luc Sassus, le latéral droit de l'époque [décédé en 2015 d'une crise cardiaque], le nez ensanglanté. On continue d'avancer dans le couloir et là _on croise un Pascal Olmeta très remonté, très énervé_." L'ancien joueur de Lyon et de Grenoble poursuit : "On ne comprenait pas ce qui s'était passé et après renseignements pris, on a compris qu'il y avait eu une rixe entre les deux hommes pour une histoire de femme ! Le chaud et bouillant Pascal Olmeta s'était permis de mettre un bon coup de tête à Sassus."

Sur le plan sportif, les Canaris terminent troisièmes derrière l'AS Monaco et le Paris-Saint-Germain. Cette saison sera également la dernière de Jean-Claude Suaudeau sur le banc du FC Nantes.