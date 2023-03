FC Nantes : face aux cadences infernales, la délicate gestion de l'usure mentale des joueurs

Il n'est pas du genre à se plaindre. Pourtant mercredi soir, dans la foulée de la qualification en demi-finale de la Coupe de France contre Lens , Antoine Kombouaré a fait part de sa fatigue. Voix basse, ton en décalage avec le moment, le Kanak a avoué être éreinté. "Il y a de la fatigue, très honnêtement, lança-t-il. Même moi, je suis fatigué alors que je ne joue pas, vous imaginez ?" On peut. Ce samedi à Paris, le FC Nantes va jouer son onzième match en 34 jours. Sans compter les voyages, les mises au vert, l'influx nerveux abandonné dans les stades. "On ne peut pas à chaque fois appuyer sur un bouton "remobiliser" et le faire à l'infini sans qu'il y ait de coupure, même si elle est courte, prévient Cédric Quignon-Fleuret, psychologue du sport et préparateur mental pour sportifs de haut-niveau. Parfois, de l'extérieur on a trop tendance à penser que les joueurs sont des machines."

"Parler, ce n'est pas toujours évident à faire pour des sportifs"

La concurrence est telle, que faire état de ses doutes, ses questionnements voire ses difficultés est parfois perçu comme une marque de faiblesse. Le football est fait de ce bois, des centres de formation au monde professionnel. Mais il n'est pas une exception. "Parler, se confier, ce n'est pas toujours évident à faire pour des sportifs parce que ce n'est pas forcément dans leurs habitudes", détaille l'ex-préparateur mental de l'AS Monaco et des Girondins de Bordeaux. Il faut également un terrain propice aux confidences. Un environnement sécurisant comme les salles de musculation, d'étirement ou de soins. "Les garçons vont se confier un peu plus facilement au staff médical, technique, discuter, et c'est de cette manière que l'on peut déceler la fatigue chez certains", développe Kombouaré.

Face aux caméras, Ludovic Blas a beau affirmer qu'il "aime les matches à répétition car [il] n’a pas trop le temps de réfléchir", les états de forme varient d'un joueur à un autre, d'un jour à un autre également, et le technicien nantais fait des choix en conséquence. Comme mercredi en Coupe, où Blas et Pedro Chirivella ont été mis au repos partiel pour le premier, à temps plein pour l'Espagnol. "Lorsque les athlètes enchaînent beaucoup d'évènements, vous pouvez arriver à des points de saturation, affirme Cédric Quignon-Fleuret, qui a passé plusieurs années à l'INSEP. Vous avez beau aimer votre sport, avoir beaucoup de motivation, être bien payé, ça reste un processus usant et il le devient d'autant plus lorsque vous ne faites pas que gagner." Au risque de voir apparaître des tensions dans un vestiaire.

Se vider la tête, plus facile à dire qu'à faire

Vaut-il mieux négocier une prime de victoire plus importante ou un troisième jour de repos si exploit il venait à y avoir contre la bande à Mbappé ? À cette question, le vestiaire sera à coup sûr partagé tant les pauses n'ont pas été nombreuses depuis fin décembre et la reprise du championnat. "Les joueurs en ont marre de voir notre tête", souriait l'entraîneur toulousain Philippe Montanier, ce vendredi. Alors imaginez-à Nantes ! Imaginez simplement être obligé de voir votre patron six jours par semaine et de passer une voire deux nuits par semaine dans le même hôtel que lui. "Il faut des moments de répits et le meilleur moyen, c'est de faire autre chose que du foot, de penser à autre chose que du foot même si c'est difficile, souffle le Rennais Bruno Génésio. C'est ce que je conseille à mes joueurs et à mon staff d'ailleurs."

Couper, s'évader, se ressourcer pour pouvoir à nouveau pomper dans le réservoir à énergie. "Sur cet aspect, le rôle de l'entourage est primordial, avance le psychologue du sport. Il favorise les coupures nécessaires entre les phases de mobilisation." "C'est une question d'équilibre à trouver pour que les joueurs restent performants", ajoute l'ancien portier des Canaris Philippe Montanier. Dans cette quête sans fin de la performance, la plupart des clubs du Vieux Continent font le choix d'avoir de plus en plus d'intervenants en psychologie du sport. "Vous en verrez même en troisième division anglaise", souligne Cédric Quignon-Fleuret. Il poursuit : "La France fait figure d'exception en Europe. Il y a trop peu d'intervenants dans les clubs professionnels. On ne donne pas tous les outils nécessaires aux athlètes pour favoriser ce travail." D'où le choix, au FC Nantes, de faire venir une psychologue du sport, plusieurs fois par semaine à la Jonelière.