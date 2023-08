FC Nantes : la direction "porte un coup sans précédent à la tribune Loire", dénonce la Brigade Loire

La Brigade Loire joue la carte de l'apaisement. Visée par le nouveau directeur sécurité et sûreté du FC Nantes qui a décidé de faire retirer le matériel qu'elle stockait jusqu'alors sous la tribune éponyme, la "BL" a décidé de publier un communiqué, ce mercredi, afin de donner sa version des faits. Et d'appeler à ne pas embraser une situation déjà extrêmement tendue.

ⓘ Publicité

"La direction du FC Nantes cherchant à nous pousser à la faute, nous appelons les présents [ce vendredi pour la réception de l'Olympique de Marseille, ndlr] d'une part à ne pas répondre à la provocation, et d'autre part à adopter un comportement irréprochable", peut-on notamment lire dans cette lettre ouverte d'une page, qui se conclut par "Allez Nantes".

"Le FC Nantes a pris un virage radical dans ses relations avec les supporters actifs"

Parti en guerre contre l'usage des engins pyrotechniques, régulièrement allumés dans la tribune Loire, David Amaré avait décidé de durcir le ton, à l'issue de la première réception de la saison. Pour autant, et après de longues discussions, les Ultras étaient parvenus à pénétrer dans l'enceinte de la Beaujoire "avec l'intégralité de [leur] matériel habituel", confirme le groupe fondé en 1999. Ce qui n'avait pas manqué d'être applaudi par les supporters déjà installés dans le stade pour la rencontre face à l'AS Monaco .

"Le FC Nantes a pris un virage radical dans ses relations avec les supporters actifs du stade de la Beaujoire [...] Plutôt que la raison, la direction du FC Nantes fait le choix de l'intensification des mesures et la recherche d'un conflit frontal et dur", dénonce notamment la "BL" alors que certains salariés de la Jonelière sous couvert d'anonymat regrette des mesures "mises en place trop vite et qui sont trop fortes".

Le principal groupe de supporters du FC Nantes ne veut néanmoins pas envenimer la situation actuelle. "C'est pourquoi, vendredi soir, nous nous présenterons de nouveau aux grilles du stade avec notre matériel, pour tenter d'animer la tribune Loire et donc la Beaujoire, en dépit de la volonté du FC Nantes de nous l'interdire", est-il écrit dans ce communiqué. La Brigade Loire appelle par ailleurs les supporters qui le souhaitent à se réunir devant le bar Le Saint-Georges, avant le début de la rencontre afin de constituer un cortège qui prendra ensuite la direction de la Beaujoire.