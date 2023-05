FC Nantes : la méthode Pierre Aristouy décryptée par ses anciens joueurs

Pierre Aristouy est réputé pour mettre "beaucoup d'intensité et de rigueur" dans ses entraînements afin qu'ils soient les plus proches possibles des matches.

C'est un détail qui en dit long sur le virage engagé à la Jonelière. Depuis mardi, les joueurs remettent les chaussettes de matches et sont à nouveau équipés de protège-tibias. "On avait perdu en intensité, en rythme dans les séances", concède Samuel Moutoussamy, qui pourrait être promu capitaine du FC Nantes, ce dimanche face à Toulouse, au détriment d'Alban Lafont. Dès sa nomination, mardi , Pierre Aristouy s'est donc attelé à inverser cette dynamique. "J’ai des idées tactiques, de performances, confirme l'intérimaire de 43 ans. J’essaie d’amener l’intensité nécessaire, qu’il y ait le moins de pauses possible entre les séquences. J’essaie de mettre en place les idées, les principes de jeu qui sont les miens." Une philosophie qui a fonctionné partout où il est passé et qui a marqué ses anciens protégés. "Quand il a été nommé, je lui ai envoyé un message pour lui dire : restez vous-même", confie Imran Louza . Décryptage de la méthode Aristouy.

"Quelqu'un qui ne laisse rien passer"

De la voix. De l'intensité. De l'engagement. Les 20 dernières minutes de la séance de vendredi, ouvertes à la presse, pendant lesquelles les joueurs ont fait une opposition sur terrain réduit, résument parfaitement la philosophie de Pierre Aristouy. "À l'entraînement, si tu ne te la donnes pas, ça ne va pas aller", témoigne Teddy Bouriaud, ancien capitaine de la réserve. "Sa devise, c'est : on joue comme on s'entraîne", poursuivent d'une même voix Anthony Walongwa et le milieu de terrain. "Ses entraînements sont au même rythme que les matches, ajoute Thomas Basila. En fait, il est dans le nouveau avec un jeu d'intensité, de réaction à la perte, un jeu complet en fait." Champion de National 3, puis de N2 la saison suivante et sacré avec les U19, la saison passée, le Landais de 43 ans s'est construit dans la rigueur et la recherche permanente de la perfection qu'il tente de transmettre à ses équipes.

"Au moindre relâchement, il n'hésite pas à te rentrer dans la gueule et c'est ce qui fait sa force, salue Imran Louza, rentré à Nantes pour quelques jours de repos après la fin de sa saison avec Watford, en Angleterre. C'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. Une fois, c'est un grand mot mais j'avais fait un peu le "voyou" pendant la semaine. Le week-end, il n'avait pas hésité à me mettre à l'écart pour que je prenne conscience. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et, franchement, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il puisse y arriver." Ce vent d'optimisme s'est d'ailleurs propagé jusqu'au centre d'entraînement, ces derniers jours, où la mentalité des Canaris a changé.

Un entraîneur qui s'adapte à ses joueurs

Pour trouver un détracteur de Pierre Aristouy, il faut se lever tôt. Tous les joueurs contactés décrivent à l'unisson un technicien moderne, "un top coach", à la fois "charismatique", "humain", "proche et à l'écoute de ses joueurs". "Avec lui, tous les joueurs sont concernés", témoigne Thomas Basila, proche de retrouver les terrains avec l'AS Nancy-Lorraine. Biberonné au "jeu à la nantaise" , ce qui se ressent tout de suite dans sa manière de parler de football, et formé par Raynald Denoueix, l'ex-attaquant débarque avec une vision du jeu et des principes clairs. "Il sait exactement où il veut aller, il sait ce qu'il veut, comme le dispositif qu'il veut mettre en place", détaille Teddy Bouriaud, aujourd'hui au Puy Foot, en National. "Il n'aime pas subir, il aime prendre les choses en main", complète Walongwa, un des relais de Pierre Aristouy avec la réserve.

Il fait partie de cette jeune garde, qui préfère "s'adapter aux styles des joueurs" plutôt que d'imposer un système. L'opposé d'un Christian Gourcuff, par exemple . "Il fait partie des jeunes coaches qui excellent dans ce qu'ils font et sur cet aspect, il me fait souvent penser à Régis Le Bris, l'entraîneur de Lorient", confie Anthony Walongwa, désormais défenseur de Fontenay. Le style de technicien "qui aime avoir le ballon et jouer avec beaucoup d'intensité", apprécie le pensionnaire de Championship, Imran Louza. Un formateur dans l'âme qui va devoir se réinventer face à l'urgence du contexte. "C'est la principale inconnue, pense Anthony Walongwa. C'est quelqu'un qui aime avoir le temps et là, il arrive en pompier de service. En 2014, il l'avait déjà un peu fait au Stade Montois [en CFA à l'époque, ndlr] mais là, ce n'est pas la même pression, ni le même contexte." La réussite de sa mission n'en serait que plus belle et cela conforterait ce que beaucoup de ses anciens joueurs pensent : Pierre Aristouy est "prédestiné à avoir un bel avenir d'entraîneur professionnel."