FC Nantes : la mise au point de Pierre Aristouy, "je suis touché mais pas déstabilisé"

Il ne l'a pas nié. Dans une salle de presse bien plus garnie qu'à l'accoutumée à l'avant-veille d'une rencontre de Ligue 1, ce dimanche contre Lille, Pierre Aristouy admet avoir été "touché" par les attaques qu'il a pu lire dans différents titres de presse. Mis sous pression par une direction qui s'interroge désormais à voix haute sur sa capacité à mener à bien la mission maintien et qui dénonce un jeu trop dogmatique et pas assez pragmatique, le Landais de 43 ans a tenu à répondre point par point. "Le timing m'interroge, souligne le successeur d'Antoine Kombouaré. Il y a un contexte qui s’est installé et ça travaille. Mais ça ne me déstabilise pas." Ambiance.

Silence radio entre Pierre Aristouy et les Kita

À peine le point santé effectué à la veille du déplacement des Canaris dans les Hauts-de-France, le formateur a livré sa vérité sur la situation. "Ma première impression est de dire qu’il était difficile de faire autrement si on veut déstabiliser un groupe et un entraîneur, analyse-t-il, froidement, avec un ton posé. La deuxième, c'est que j’ai envie de considérer que ça n’a pas de sens, au regard de la confiance qui m’a été accordée il y a peu de temps et celle accordée par la direction au mois de mai." Pendant plus de 20 minutes, la conférence de presse a tourné autour du climat déjà délétère à la Jonelière.

Et, après avoir assuré que la "relation avec les joueurs a toujours été excellente", Pierre Aristouy a évoqué des contacts bien moins fluides avec sa hiérarchie. Un doux euphémisme. Depuis la défaite face à Toulouse, dimanche dernier, le Champion de France 2001 n'a eu ni Franck ni Waldemar Kita au téléphone. "Tout ce que j’ai lu cette semaine ne tient pas", veut-il croire. Mis au courant par son fils du soutien à son égard exprimé par les supporters sur les réseaux sociaux, l'entraîneur canari s'est dit "touché". "Mais comme pour tout, il faut garder une certaine mesure", complète l'ancien attaquant.

"Aujourd'hui, je ne ressens rien. Je me concentre sur mes performances, promet l'ex-technicien de Bayonne. Moi je ne suis pas dans la culture de l’instant, j’essaie d’entreprendre. On est en reconstruction, et construction de ce que je souhaite faire. Mon objectif, c’est de gagner des matches. Je sais gagner des matches, je sais m’adapter en fonction des rapports de force. On continue de travailler dans le sérieux et la bonne humeur." Avant de balayer d'un revers de main son cas personnel : "Je ne serai jamais un problème pour le FC Nantes." Le jeu avant le je.