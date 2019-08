FC Nantes : la première de Christian Gourcuff scrutée de près face à Marseille

Nantes, France

Les mises en place tactiques effectuées, ce jeudi matin devant près de 300 supporters venus encourager les Canaris, ont pu donner quelques indications sur la "révolution Gourcuff". Un virage à négocier en urgence. Une semaine après la défaite des Nantais face à Lille (2-1), le Breton de 64 ans a désormais les rênes. Entraînements, composition du groupe, choix du 11 titulaire, il chapeaute tout. Et il se sait attendu au tournant, ce dimanche après-midi, face à l'Olympique de Marseille.

Le temps, l'ennemi de Christian Gourcuff

Pour ce premier match à domicile, le technicien nantais devra faire sans Marcus Coco, blessé pour de longs mois, Moses Simon, arrivé ces dernières heures sur les bords de l'Erdre et encore trop juste. Il pourra en revanche compter sur Mehdi Abeid qui a suivi une préparation spécifique depuis son retour victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations et sur Cristian Benavente, pas encore à 100% mais qui pourrait rentrer en fin de rencontre afin d'effectuer quelques minutes avec ses nouvelles couleurs.

"J'aurais aimé avoir un peu plus de délai entre le match à Lille et celui de Marseille pour préparer la venue de l'OM, mais c'est comme ça, regrette Christian Gourcuff. Le challenge, c'est le temps donc il faut aller très vite." Pour sa première à la Beaujoire, "un stade magnifique", le Breton est allé à l'essentiel. "C'est la première fois que je prépare un match dans ces conditions", confie l'ancien Merlu. Il devrait jouer en 4-4-1-1 avec Valentin Rongier en meneur de jeu, derrière Kalifa Coulibaly. Et peut-être intégrer un jeune, Imran Louza dans son équipe de départ.

"Faire quelque chose de bien contre Marseille"

En amont du match face à Marseille, les joueurs ont enchaîné les séances vidéos de manière à intégrer rapidement les nouvelles exigences de Christian Gourcuff. "On a beaucoup travaillé la tactique, cette semaine, confirme Lucas Lima. Le coach nous demande de jouer vite et court pour prendre les autres équipes par surprise." Ces modifications seront-elles suffisantes pour de nouveau faire trébucher l'Olympique de Marseille, à la Beaujoire ? "On a les moyens de faire quelques chose de bien, promet le latéral gauche. Et on va faire quelque chose de bien contre Marseille."

A Marseille comme à Nantes, les changements ont été nombreux à l'inter-saison. Et forcément, quelques interrogations demeurent encore sur les automatismes entre joueurs et sur la capacité des nouveaux entraîneurs à remplir leur(s) mission(s). "Ils vont venir ici pour chercher quelque chose car ils ont la pression, explique Kalifa Coulibaly, auteur de huit buts la saison passée. Tout comme nous." Et le meilleur moyen de s'en enlever un petit peu, ce serait de l'emporter face à la formation phocéenne.