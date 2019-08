FC Nantes : les débuts moroses des recrues estivales

Nantes, France

C'était la surprise du chef. En déplacement sur le terrain du LOSC, dauphin du Paris-Saint-Germain, la saison passée, Patrick Collot avait décidé de faire confiance à trois de ses quatre recrues présentes parmi les 18 joueurs cochés sur la feuille de match. Des néo-nantais qui ont tous vécu une soirée difficile pour diverses raisons.

La recrue la plus chère de l'été absente de longs mois

Le match avait à peine débuté que déjà, les Canaris étaient confrontés à un premier coup dur cette saison. A la 12è minute, Marcus Coco s'écroule après un contact avec le Croate Domagoj Bradaric. Rapidement, on comprend que ce n'est pas un petit bobo. Le joueur, au bord des larmes, est évacué sur une civière sous quelques applaudissements du public nordiste. "La blessure de Marcus Coco, c'est sûrement les croisés, même si on attend la confirmation médicale, déplore Christian Gourcuff qui a assisté à la scène depuis sa zone technique. Il sera absent six mois."

Pratiquement dans la foulée de cette sortie, les Nantais encaissent le premier but de la rencontre. Victor Osimhen est trouvé par José Fonte sur une merveille de passe en profondeur. Le Nigérian fait parler sa vitesse et dépose Nicolas Pallois et Molla Wagué avant d'aller tromper Alban Lafont. Le duo défensif n'est pas exempt de tout reproche sur l'action. Alban Lafont non plus. "La frustration sur le premier but c’est qu’on sait que c’est leur truc la profondeur, s'agace le défenseur élu meilleur Canaris par les supporters la saison dernière. Je n'ai pas revu les images mais je pense qu'Alban doit sortir. Après c’est comme ça, on va travailler ensemble."

Alban Lafont pas rassurant dans sa cage

Le jeune gardien prêté par la Fiorentina aura donné quelques sueurs froides aux supporters des Jaunes et Verts, ce dimanche. Sur le premier corner lillois de la rencontre (0-0 à la 4è), Alban Lafont tente une sortie des deux poings mais se rate complètement. Heureusement pour ses coéquipiers qu'aucun Dogue n'était à la retombée du ballon au second poteau.

En partie coupable sur le premier but, il ne peut en revanche rien faire sur la seconde réalisation de Victor Osimhen. Sur l'action, l'ancien Toulousain est abandonné par sa défense qui a enchainé une succession de maladresses et de ratés. "On a eu un trou de 15 minutes", résume lucidement Nicolas Pallois. "A force d’enchaîner les matches, ça ira mieux", ajoute Molla Wagué. Pour cette première de la saison, les Canaris ont manqué de sérénité et d'automatismes. Ils ont moins de cinq jours pour rectifier le tir. Et pour être prêts à défier un Olympique de Marseille lui aussi en manque cruel de repères.