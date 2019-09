FC Nantes : "La télé décide, l'aspect sportif passe au second plan", regrette Christian Gourcuff

Pour promouvoir le football français sur le continent asiatique, la LFP a décidé de programmer le match entre Lyon et Nantes à 13h30. La décision est jugée regrettable par Christian Gourcuff qui redoute un match sans rythme et sans spectacle. Les fans du FC Nantes en Chine, eux, sont ravis.

Nantes, France

Pour la première fois de son Histoire, le FC Nantes jouera une rencontre de championnat à 13h30, ce samedi. La Ligue de Football Professionnel en a décidé ainsi pour mettre en lumière le football français sur le continent asiatique. Une décision similaire avait été prise la saison passée, toujours dans cet optique. La rencontre entre l'OGC Nice et le Paris-Saint-Germain avait également été programmée en début d'après-midi (13 heures). "Ça fait longtemps qu'on a plus notre mot à dire dans la mesure où le football professionnel est devenu commercial, regrette l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff. On sait que ce qui fait vivre le foot c'est la télé donc elle décide, malheureusement. L'aspect sportif passe au second plan"

"Les organismes sont plus endormis"

Ce n'est plus un secret, la LFP veut conquérir le continent asiatique. Le trophée des Champions est disputé depuis 2018 en Chine, à Shenzhen. Et dès la saison prochaine, une rencontre sera systématiquement diffusée le dimanches à 13 heures. "Cette nouvelle initiative s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la Ligue 1 Conforama à l’international, qui constitue une des priorités du plan stratégique de la LFP", expliquait le directeur général exécutif de la Ligue, Didier Quillot, en mars 2018. Grâce à ces matchs programmés en début d'après-midi, l'organisme qui dirige le championnat de France espère toucher des millions de foyers asiatiques à une heure de grande audience (à 13 heures en France, il est 19 heures à Djakarta, en Indonésie, 18 heures à Shanghai, 19 heures à Pékin et Shanghai, en Chine et 20 heures à Tokyo, au Japon).

C'est vraiment super car je n'ai pas besoin de me lever à 3 heures du matin comme je le fais parfois pour regarder les matchs, confie un supporter nantais expatrié en Chine.

Les acteurs du football sont eux beaucoup moins enthousiastes à l'idée de jouer à cet horaire. "A 13h30, les organismes sont plus endormis, explique le coach des Canaris, Christian Gourcuff. Après, on peut jouer au foot mais je trouve qu'il y a moins de rythme. Il n'y a qu'à voir les matchs programmés à 15 heures, ils sont de moins bonne qualités que les matchs à 20 heures."

Les supporters du FC Nantes en Asie n'attendaient que ça

"C'est un horaire qui va perturber les habitudes du joueur, analyse Cyril Moine, le préparateur physique du FC Nantes. Il va falloir qu'on sorte du lit. Il faut que les joueurs soient réveillés à 13h30." Comme c'est déjà le cas en Angleterre ou en Espagne, les Jaunes et Verts vont devoir modifier leurs habitudes. "On ne va pas demander au joueur de se lever à 5 heures du matin pour prendre un petit déjeuner et après faire un autre repas à 10 heures, détaille l'ancien adjoint de Vahid Halilhodžić. On va simplement faire une sorte de brunch à base d'hydrate de carbone pour avoir de l'énergie."

Le staff technique est conscient que l'entame de la rencontre pourrait être compliquée "mais c'est valable pour les deux équipes", ajoute Cyril Moine. Et si cet horaire est un casse tête pour les clubs, il fait en tout cas le bonheur des suiveurs de la Ligue 1 à l'autre bout de la planète. "C'est vraiment super car je n'ai pas besoin de me lever à 3 heures du matin comme je le fais parfois pour regarder les matchs, explique Cédric Vallée, un supporter nantais expatrié à Wuhan, en Chine. J'ai même prévu d'inviter des amis chinois, américains et français pour enfin leur montrer mon FC Nantes [...] Dommage que le match ne soit pas à la Beaujoire."