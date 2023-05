FC Nantes : la tribune Loire fermée contre Angers, le club saisit le CNOSF

Le FC Nantes avait assuré étudier "toutes les solutions pour contester cette décision qui intervient sur un match crucial pour le club". Cinq jours après avoir été sanctionné par la Ligue de Football Professionnel d'un match à huis-clos partiel pour "usage d’engins pyrotechniques" lors de la réception de Strasbourg, dernier match de l'ère Kombouaré , le club a décidé de répliquer, ce lundi. La Maison jaune qui a d'ores et déjà annoncé ne pas être en capacité de replacer les 6.000 abonnés de la tribune Loire vient, selon les informations de France Bleu Loire Océan, de saisir le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) afin de faire suspendre cette décision.

Une procédure relativement rare

Après avoir reçu officiellement la notification de la révocation d'un sursis qui date de la 2e journée de Ligue 1, ces dernières heures - étape nécessaire avant que le club ne puisse contre-attaquer - le FC Nantes, qui traîne un certain passif disciplinaire, a opté pour une voie de recours inhabituelle. Au lieu de faire appel de la sanction auprès de l'organe disciplinaire de la FFF, "une procédure simple", selon un bon connaisseur de ces dossiers, mais qui risque de ne pas aboutir dans les délais, les Jaunes s'orientent vers une saisine du CNOSF, procédure beaucoup plus rare. Charge désormais au comité de nommer un conciliateur.

Une fois ce dernier nommé, il aura pour mission de trouver une date afin de réunir des représentants de la LFP et du FCN. Si ce rendez-vous intervient après le 3 juin, cela suspendra automatiquement le huis-clos partiel. Si l'entretien a lieu avant, il écoutera alors les deux parties, puis fera une proposition de conciliation, en se basant sur les règles et textes de loi. "Le timing est serré", juge un habitué de ces procédures, mais si la décision est rendue dans les délais, cela permettrait aux Canaris de jouer devant un stade plein afin d'espérer aller arracher un maintien qui paraît de plus en plus illusoire .