FC Nantes – Lamine Diack : "C’était un rêve de gamin de jouer dans un club comme ça"

Il a fallu tendre l'oreille pour décrypter les premiers mots de Lamine Diack, ce vendredi en salle de presse de la Jonelière. Débarqué de Turquie et du club d’Akaragücü , le milieu de terrain de 22 ans au visage juvénile a parlé de son souhait de franchir un palier dans sa carrière. Et de découvrir un nouveau championnat qu'il regardait, petit, dans son quartier de Dakar. "Il fallait un profil un peu différent de ce qu’on avait et Lamine, que j’ai beaucoup observé, remplissait toutes les cases, apprécie l'entraîneur Pierre Aristouy. Il sait être dans les duels, avoir cette dose d’agressivité nécessaire tout en ayant une utilisation sobre et efficace du ballon. L’autre qualité qu’il a, c'est de gagner des mètres, par la passe ou l’initiative individuelle." Entretien avec un timide.

"Maintenant, mon objectif c’est d’atteindre le plus haut niveau"

Pouvez-vous nous parler de votre parcours jusqu'à présent ?

J’ai commencé le football en 2016. J’ai joué au Sénégal trois saisons. Après je suis passé par la Macédoine, la Turquie et maintenant Nantes. J’ai été convaincu par le projet du club, je pense que je vais pouvoir continuer d’apprendre ici, progresser.

Connaissiez-vous le FC Nantes avant de venir ?

Je connaissais, mais pas beaucoup. Depuis mon enfance au Sénégal, je suis la Ligue 1. Je supportais Marseille à l'époque (sourire). Du coup, quand ils m’ont appelé, je n’ai pas hésité. Je connais des joueurs comme Papy Djilobodji, Kara Mbodji qui ont déjà joué ici. C’était un rêve de gamin de jouer dans un club comme ça. Maintenant, mon objectif, c'est d’atteindre le plus haut niveau.

À quel poste préférez-vous jouer ?

Je préfères jouer 6. J’aime les duels, je ne suis pas mal avec le ballon aussi.

Et physiquement, où en êtes-vous ?

Je suis bien mais je ne suis pas encore à 100%. J’ai fait la préparation en Turquie, j’ai disputé une mi-temps sur un match amical mais je me suis arrêté en raison du transfert, il y a une dizaine de jours.