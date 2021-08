FC Nantes : le bal des absents à l'heure de recevoir l'Olympique Lyonnais

C'est à la 8e place, avec un bilan mitigé (une victoire, un nul et une défaite), que le FC Nantes aborde, ce vendredi soir, la réception de l'Olympique Lyonnais, pour l'entame de la 4e journée de Ligue 1, à la Beaujoire. Pour évacuer très vite la frustration d'avoir tristement laissé échapper les trois points lors du 80e derby breton contre Rennes, dimanche, les Canaris se remettent en selle contre un bel adversaire. l'Olympique Lyonnais arrive en terre ligérienne avec les crocs, après des matchs nuls frustrants contre Brest (1e journée) et Clermont (3e journée).

Des absents de taille dans le secteur offensif

Ce qui est certain, c'est que trois Nantais manqueront à l'appel ce vendredi soir, devant les supporters de la Beaujoire. Kalifa Coulibaly (quadriceps) et Wylan Cyprien (ischios) et Anthony Limbombe (ischios) sont toujours à l'infirmerie. Ce qui est quasiment acté, c'est que Moses Simon et Randal Kolo Muani, habituellement dans le 11 de départ, ne devraient pas être convoqués, car encore trop justes. "Il va falloir faire avec", résume encore un Antoine Kombouaré conscient des manques dans son effectif.

"Je n'aime pas me plaindre, je n'aime pas les pleureuses", balaie le coach. "Alors qu'est ce qu'on fait? On trouve des solutions et des solutions. C'est à l'intérieur du groupe, avec ceux qui vont jouer, ceux qui vont être présents sur la feuille de match. Tout le monde doit être concerné pour montrer plus de solidarité, plus de cohésion, plus d'énergie", exige le Kanak. "Aujourd'hui, il faut faire avec les moyens qu'on a et on sait que si on s'accroche, si on se bat, parce que c'est la mentalité qu'on doit avoir, il y aura des jours meilleurs avec le retour de nos attaquants et on pourra donc à nouveau jouer un autre football. Mais aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on l'a."

Marcus Coco, (enfin) le retour ?

Antoine Kombouaré pourra, ce vendredi soir, compter sur le retour d'un Marcus Coco enfin remis de sa longue blessure. Le Guadeloupéen de 25 ans, reposé mentalement et physiquement, ambitionne de revenir et de tenir son rang dans l'effectif nantais. De quoi, enfin, éclore pour sa troisième saison chez les Canaris ? "J'ai eu un peu de mal après cette saison. J'essaie de revenir avec de nouveaux objectifs, de voir les choses différemment", confie le milieu de terrain. Car il n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations d'avant. "C'est à moi de travailler et de faire en sorte de revenir petit petit. C'est plein de choses. C'est de la confiance, des gens, de moi-même et après, d'accepter le fait que j'ai été blessé."

Milieu de terrain, car Marcus Coco devrait débuter la rencontre, comme à Rennes, sur le flanc gauche. Une position qu'il semble préférer, de son propre aveu : "je suis bien sur le côté gauche, j'avais des repères déjà puisque j'ai déjà joué à ce poste. C'est juste retrouver des habitudes et faire des choses simples pour que ça puisse revenir", analyse le joueur de 25 ans.

Et il faudra que les automatismes et les sensations reviennent, ce vendredi, si le FC Nantes veut faire un bon résultat contre des Lyonnais frustrés de leur début de saison. Surtout parce qu'il ne faudra pas compter sur Limbombe, Coulibaly, Cyprien, et probablement l'indispensable "RKM", Randal Kolo Muani, incertain tout comme Moses Simon. "On ne désespère pas" tente de rassurer le coach, Antoine Kombouaré, qui ne cache pas son appréhension, en revanche, face à l'effectif lyonnais.

Car le salut passera encore une fois par la défense, selon le tacticien nantais. "On s'attend à souffrir contre cette équipe de Lyon. On s'attend à beaucoup défendre", rappelle Antoine Kombouaré. "Il faut faire front, il faut faire bloc. Et puis surtout, il faut y croire. Si on se comporte en gens résignés, moi, je ne me présente pas sur le terrain."