FC Nantes : le bilan d'un mercato à suspens jusqu'au bout

Nantes, France

La cellule de recrutement, la direction et l'entraineur du FC Nantes, Christian Gourcuff, ont travaillé jusqu'au bout de la nuit, ce lundi, pour boucler le mercato estival. Si les Canaris ont réussi à s'attacher les services du milieu de terrain Ludovic Blas, ils n'ont en revanche pas réussi à trouver un accord avec l'Olympique de Marseille au sujet de Valentin Rongier.

11 arrivées en plus de celle de Christian Gourcuff

L'ancien entraineur, Vahid Halilhodžić, avait confié être "un peu inquiet" sur la qualité de son effectif, après le premier match de préparation des Canaris contre le Stade Nyonnais, le 8 juillet dernier. Depuis le board nantais, qui a également trouvé un successeur au Franco-Bosnien, s'est activé. 11 joueurs sont arrivés pour renforcer quasiment tous les secteurs de jeu : Alban Lafont et Denis Pretic au poste de gardien de but, Molla Wagué et Dennis Appiah en défense, Mehdi Abeid, Moses Simon, Cristian Benavente, Abou Ba, Marcus Coco au milieu de terrain et Bridge Ndilu en attaque.

Et si plusieurs joueurs, dont un néo-Nantais, ont depuis été prêtés (Maxime Dupé, Quentin Braat, Abou Ba, Randal Kolo Muani), d'autres recrues ont fait leur nid dans le onze de départ du FC Nantes. A commencer par Alban Lafont et Mehdi Abeid. Marcus Coco, titulaire dès la première rencontre, aurait pu lui aussi s'installer durablement dans le 4-4-2 de Christian Gourcuff mais une rupture des ligaments croisés en a décidé autrement.

Pendant ces deux mois et demi, les Canaris ont également réussi à vendre. D'abord, Diego Carlos parti à Séville pour une indemnité record de 15 millions d'euros. Un autre Brésilien a lui aussi quitté le club huit fois champion de France en la personne de Lucas Lima, transféré à Al-Ahli (Arabie Saoudite). Quand à Santy Ngom, il a été transféré au milieu de l'été au Stade Malherbe de Caen.

Le transfert avorté de Valentin Rongier va laisser des traces

La tension a été palpable jusqu'au bout. Après s'être fait prêter Ludovic Blas avec option d'achat automatique évaluée à huit millions d'euros, et avoir écarté le départ en prêt du jeune Thomas Basila et l'arrivée du défenseur lensois, Jean-Kévin Duverne, les dirigeants du FCN se sont concentrés sur le dossier Rongier.

Toute la journée, puis toute la soirée, Marseillais et Nantais ont tenté de trouver un terrain d'entente à propos du transfert du capitaine, Valentin Rongier. En vain. Les exigences de Waldemar Kita sur le pourcentage à la revente du joueur ont fait capoter une opération évaluée à une quinzaine de millions d'euros, dont deux de bonus. Le numéro 28 qui avait fait le forcing auprès de ses patrons pour partir à Marseille pourrait être affecté par cet échec.

Attendu en Loire-Atlantique, ce mardi, supporters et suiveurs du club Jaune et Vert scruteront de près le retour de Valentin Rongier sur les terrains, ce jeudi à Caen, en match amical. Ou après la trêve internationale, face à Reims. Entre-temps, le milieu de terrain de 24 ans a toujours la possibilité de s'engager comme "joker" à l'OM - chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2 a le droit de recruter un joueur supplémentaire après la fermeture du mercato - mais après cet épisode malheureux, il pourrait décider de faire une croix sur Marseille.