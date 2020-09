FC Nantes : le cadeau de mariage de Kader Bamba à un supporter des Canaris

Pour certains, être supporter, c'est l'être jusqu'au bout. Jacques Herbon est de ceux-là. Amoureux du FC Nantes depuis 1998, ce Marseillais s'est marié le 14 août dernier, à Martigues. Quand il a pénétré dans la salle des mariages de l'hôtel de ville, il portait un costume-cravate, des roses blanches accrochées au revers de sa veste ... et un masque du FC Nantes sur le visage. "Je voulais faire ce petit clin d’œil", sourit-il. Un des participants a immortalisé la scène et Jacques a décidé de poster la photo sur les réseaux sociaux. Sans se douter de la suite.

Il portait un maillot des Canaris sous son costume

"A la base, je voulais faire une décoration jaune et verte mais ma compagne n'était pas trop d'accord, rigole ce fan qui enchaîne chaque saison les kilomètres pour aller supporter les Canaris dans tous les stades du sud de la France. Du coup, j'ai mis mon masque et sous ma chemise, j'avais aussi mon maillot du FC Nantes". Très actif sur les réseaux sociaux - surtout quand il s'agit de partager les contenus de son club de cœur - il décide de publier une des photos du plus beau jour de sa vie sur laquelle il porte le masque des Jaune et Vert, évidemment.

Le lendemain, lorsque Jacques se connecte, il s'aperçoit que le FC Nantes a partagé son cliché avec la mention "vive les mariés". "On a été super contents, confie-t-il, ému. Et puis quand Kader Bamba, nous a écrit, on a halluciné." Sous la publication du supporter, le milieu de terrain des Canaris a en effet laissé un petit message énigmatique : "J'ai un cadeau pour vous".

"Tout l'amour que tu donnes au club, il te le rend"

"_On a commencé direct à monter très haut, c'est énorme_, s'emporte le jeune marié. On ne s'y attendait vraiment pas. Tu te rends compte à ce moment là que tout l'amour que tu donnes au club, il te le rend, c'est trop beau." "J'ai trouvé ça sympa qu'il se marie avec un masque du FC Nantes, raconte le feu-follet nantais. Du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant que j'allais lui offrir un cadeau."

Les deux hommes échangent sur le réseau social et l'ancien joueur du Mans FC et de Sedan joint immédiatement les paroles aux actes. "_Je vais lui envoyer un maillot du FC Nantes avec mon nom et mon numéro floqués_, explique celui qui fut une des révélations nantaises, la saison passée. Ça me fait très plaisir, ce sont des gens qui nous supportent toute l'année. Ils sont heureux et puis moi aussi je suis content." Depuis, Jacques surveille tous les jours sa boite aux lettres, dans l'attente de son cadeau de mariage. "Je me languis, vraiment je me languis", conclut cet aide-soignant qui vient au moins une fois par an avec sa compagne assister à un match à la Beaujoire.