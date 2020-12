FC Nantes : des idées claires associées à un cadre strict, la méthode Collot à l’épreuve du terrain

Malgré les recherches dans plusieurs dictionnaires, impossible de trouver une définition au terme "pompier de service". Et visiblement, il n'y a pas de formation spécifique non plus. "Je n'en ai pas eu, je n'ai pas eu de diplôme pour ça", sourit malicieusement Patrick Collot. Il est pourtant en train de se tailler un costume de spécialiste dans le domaine. Et il le sortira à nouveau, ce dimanche après-midi au stade de la Beaujoire, pour la réception d'une autre équipe mal en point en championnat, Dijon. Avec l'ambition d'impulser "un renouveau" au FC Nantes, une équipe qu'il dirigera seulement jusqu'à la trêve hivernale à cause d'une histoire de brevet d'entraîneur qui lui manque toujours.

Des horaires à rallonge pour mettre en place des idées à la pelle

Tous les matins, le portail de la Jonelière coulisse avant 7h30. Et la voiture de l'Avignonnais reste souvent stationnée jusqu'à 20 heures passée. "J'ai la chance, entre guillemets d'être seul à Nantes, donc j'ai beaucoup de temps à passer au club", confie l'ancien adjoint de Claude Puel, Frédéric Antonetti ou encore Vahid Halilhodžić. Et depuis qu'il a accepté d'opérer la transition jusqu'à l'arrivée d'un nouvel entraîneur, les tâches ne manquent pas. Outre la préparation de la rencontre face à la lanterne rouge de la Ligue 1 et la remobilisation de ses hommes dont le moral est loin de crever le plafond depuis le match de la "honte", Patrick Collot veut mettre en place sa méthode.

Il arrive à nous motiver. Je n'ai pas de doute, je sais que ça va bien se passer [...] J'aimerais bien qu'il reste.

"Le passé, c'est le passé, moi je me concentre sur le présent", lâche-t-il. Et pour faire passer son message, l'ancien Lillois de 53 ans applique une méthode à l'opposée de celle de son prédécesseur. Mardi, il a réuni ses joueurs pour leur parler. Les entretiens individuels ont fait leur retour. Le système tactique mis au placard à l'arrivée du Breton, en août 2019, aussi. "On doit avoir beaucoup plus de solidité défensive, détaille celui que les joueurs appellent affectueusement "Pat". La saison dernière, notre force était de s'appuyer sur un bloc compact [...] On gagnait les matchs 1-0. Il nous fait retrouver cette solidité."

"Il peut être un très bon numéro un"

Avant son deuxième match dans la peau d'entraîneur principal depuis son arrivée à Nantes, Patrick Collot a listé des consignes bien précises à ses joueurs sur le terrain. Il faut retrouver un meilleur équilibre d'équipe et ça passera certainement par un bloc beaucoup plus compact. L'ancien attaquant désire également que sa formation s'adapte à ses adversaires, ce qui n'était plus le cas depuis plus d'un an. A cette liste du Père Noël, l'intérimaire Collot a aussi décidé d'y ajouter un cadre plus strict, de serrer la vis en quelques sortes. "Comme dans une entreprise", balaye-t-il. Une manière d'imposer sa patte, nécessaire pour mener à bien ce que l'on appelle vulgairement dans le football "une mission commando".

Pour mener à bien sa mission "et gagner un maximum de matchs" d'ici le 23 décembre au soir, Patrick Collot devra néanmoins faire avec les moyens du bord. Son rôle d'adjoint est attribué à Cyril Moine qui s'occupe en plus de la préparation physique de l'effectif en compagnie de Christophe Marie. Mais il continuera à parler avec son cœur lors des causeries. Et donnera peut-être encore plus de voix que jusqu'à présent. "C'est un meneur d'hommes, souffle Alban Lafont, visiblement heureux que Patrick Collot ait été promu. Il arrive à nous motiver. Je n'ai pas de doute, je sais que ça va bien se passer [...] J'aimerais bien qu'il reste." Mais pour cela il faudrait que le FC Nantes accepte de payer une amende de 25.000 euros par match, étant donné qu'il n'a pas de Brevet d'Entraîneurs Professionnel de football. Et sur ce point, rien n'est moins sûr.