FC Nantes : le club contraint de suspendre la vente de billets en raison des nouvelles mesures anti-covid

A compter de lundi 3 janvier, les rassemblements en extérieur seront limités à 5.000 personnes. Une jauge valable y compris dans les enceintes sportives. Ca concerne donc les stades de foot. La mesure est, pour l'instant, annoncée pour trois semaines, jusqu'au 23 janvier inclus.

Monaco, le 9 janvier, et Lorient, le 23

Au club de foot de Nantes, deux rencontres à la maison sont concernées : la réception de Monaco, le dimanche 9 janvier, et celle de Lorient, le dimanche 23 janvier. "On a suspendu les ventes dès lundi soir, dès les annonces dans la mesure où les jauges de 5.000 sur ces deux matches étaient largement dépassées. Sur Monaco, on attendait entre 25 et 30.000 personnes., donc l'impact et le préjudice pour le club vont vraiment être importants", confie ce mardi matin Benoît Guillou, directeur de la billetterie au FC Nantes.

Les billets seront remboursés

Et d'ajouter : "sur des jauges aussi faibles, on ne rentre pas forcément dans nos frais d'organisation. Ca dépend de la manière dont le public est réparti dans le stade, de ce que l'on a le droit de faire, etc. Il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore sur les protocoles d'organisation des matches."

Le FC Nantes sait qu'il devra dire à certains supporteurs de ne pas venir. Une "sélection" suspendue aux protocoles pas encore connus. "En fonction, on fera des arbitrages à contrecœur. On espère communiquer auprès de nos supporteurs, abonnés, partenaires le plus vite possible", précise Benoît Guillou. Les personnes qui finalement ne pourront pas accéder au stade seront bien évidemment remboursées.

Malgré cette contrainte, Benoît Guillou l'admet "nous, comme les joueurs, on préfère 5.000 personnes qu'un match à huis-clos, sans personne en tribunes."