FC Nantes : "Le club n'est pas à vendre", affirme Franck Kita

Nantes, France

Dans une salle de presse bondée et suffocante, Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes, a livré sa version des faits sur la vente avortée du club, ces derniers jours. "On nous a poussé à faire appel à la DNCG", explique le dirigent évoquant des pressions extérieures, mais sans en dire plus sur le sujet. Mais, ce jeudi, il affirme que le processus de vente "est définitivement terminé".

à lire aussi Waldemar Kita renonce à vendre le FC Nantes

"On a aucunement envie de vendre le club"

Questionné pendant près d'une heure, Franck Kita a livré sa chronologie des faits. "Depuis plusieurs mois, on a été approché par une société qui souhaitait racheter le club, explique-t-il. On a régulièrement communiqué sur le fait qu'on était amoureux et très attaché au club. Au fur et à mesure des retours et des négociations, les parties se sont rapprochées. [...] A la fin, on nous a poussé à faire appel à la DNCG mais vu qu'on avait pas de garanties suffisantes, on a préféré arrêter le processus."

Le directeur général délégué du club, a dit regretter les fuites dans la presse concernant le feuilleton de la vente du club. Il a ensuite clarifié définitivement la position de la direction. "On a pas envie de mener de plus amples négociations avec ces repreneurs. On a aucunement envie de vendre."

"Si il y a un projet encore plus sérieux, on sera à l'écoute"

Tous les sujets ont été évoqués, ce jeudi midi. La vente du FC Nantes, l'abandon du projet de nouveau stade, le mercato, les ambitions du club. Franck Kita n'a pas été épargné. Sur le dossier d'une éventuelle vente, il s'est montré ferme. "On a été relancé. Il y a toujours des personnes qui nous ont approchées et il y en aura toujours et aujourd'hui, c'est définitivement terminé."

Le directeur général délégué du club n'a cependant pas fermé la porte à des investisseurs. "On aime ce club, on fait pas tout bien, mais si il y a un projet encore plus sérieux que nous, encore plus stable financièrement, on sera toujours à l'écoute."

Période de transferts oblige, le fils de Waldemar Kita a également expliqué qu'il devrait "y avoir une arrivée, ce weekend [...] mais il n'y aura pas non plus 10 arrivées. On ne va pas recruter 10 joueurs dans un club formateur comme le FC Nantes." Dans le sens des départs, le club pourrait ne pas retenir Abdoulaye Touré, Valentin Rongier ou tout autre joueur en cas d'offre jugée satisfaisante.