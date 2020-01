FC Nantes : le club s'intéresse à plusieurs joueurs pour se renforcer lors du mercato d'hiver

A peine le mercato d'hiver ouvert, ce mercredi 1er janvier, que le FC Nantes prospecte déjà pour se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. Le club des bords de l'Erdre s'est notamment renseigné sur le latéral péruvien, Kevin Guevedo, et sur le défenseur de l'AC Ajaccio, Gédéon Kalulu.

Nantes, France

Le FC Nantes n'a pas attendu l'ouverture du mercato hivernal, ce mercredi 1er janvier, pour se mettre en quête d'éventuelles recrues. Après avoir acté le retour d'Anthony Limbombe, prêté cet été au club belge du Standard de Liège et revenu blessé au genou, les dirigeants du club ont ciblé plusieurs joueurs pour se renforcer dans des secteurs insuffisamment pourvus ou touchés par des blessures longues.

Gédéon Kalulu et Kevin Guevedo intéressent les Canaris

Le classement du FC Nantes en attaque - 17è de Ligue 1 avec 17 buts marqués en 19 rencontres - n'a pas échappé au board jaune et vert. L'absence de doublures sur les ailes capables de concurrencer ou remplacer Moses Simon ou Kader Bamba, blessé contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, non plus. Pour tenter de pallier ce manque, la direction s'intéresse de près au profil de l'international péruvien de 22 ans, Kevin Quevedo, capable d'évoluer à droite comme à gauche. Dans ce dossier, le club des bords de l'Erdre peut compter sur la présence de Cristian Benavente dans ses rangs, compatriote du joueur de l'Alianza Lima en sélection nationale arrivé cet été en provenance du Pyramids FC, pour achever de convaincre le joueur.

Le mercato d'hiver est difficile et aléatoire. Il ne faut surtout pas faire un recrutement qui soit négatif.

Et il n'est pas le seul joueur scruté de près. Confrontés à la longue absence de Fabio, touché au tendon rotulien, les Canaris lui cherchent un remplaçant à droite. Activée il y a plusieurs jours, la piste menant au joueur français, Dimitri Foulquier, et qui ne joue pratiquement pas avec son club de Watford, est toujours d'actualité.

Des prolongations en attendant les recrues

En parallèle, la cellule de recrutement travaille sur le dossier du défenseur de l'AC Ajaccio, Gédéon Kalulu, une des révélations de cette première partie de saison en Ligue 2. Mais le dossier s'avère compliqué puisque le joueur formé à l'Olympique Lyonnais et auteur d'un but en championnat serait également pisté par plusieurs autres clubs français.

"Le mercato d'hiver est un recrutement d'opportunités, rappelait l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, avant la rencontre contre Angers (0-1). On sera attentif comme tous les clubs mais c'est un marché difficile et aléatoire. Il ne faut surtout pas faire un recrutement qui soit négatif." Alors, en attendant de trouver chaussure à son pied, la direction du club s'active pour blinder les contrats des hommes déjà à Nantes. Et après Christian Gourcuff qui a prolongé son bail à la Jonelière d'une année supplémentaire juste avant la trêve, le néo-défenseur brésilien, Andrei Girotto, a à son tour paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec le club qu'il a rejoint en août 2017, ce mardi.