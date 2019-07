FC Nantes : le club signe la charte des derbys des clubs bretons

Le FC Nantes et quatre autres clubs de la Bretagne historique signent, ce jeudi, la charte des derbys bretons. Pendant au moins les trois prochaines années, le plus grand drapeau breton du monde sera déployé et le Bro Gozh sera interprété avant les rencontres des clubs de l'ouest.